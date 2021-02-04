Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин

Психологи напоминают, что с помощью слова можно как «убить», так и «исцелить», поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что женщина говорит своему спутнику.

Проявление нежности — залог здоровых отношений, поэтому наедине с любимым хочется называть друг друга ласково

На заре отношений девушек закономерно интересует, как мужчинам нравится, чтобы их ласково называли. Раскрываем психологические принципы подбора прозвища для любимого, которое сделает его лучше, а не заденет самолюбие.

Проявление нежности — залог здоровых отношений, поэтому наедине с любимым хочется называть друг друга ласково. Если с прекрасной половиной человечества ситуация более-менее понятная — подойдет и «кошечка», и «рыбка», и «зайка», — то с мужчиной так просто не получится. Тут «как корабль назовешь»… Например, «пупсик» или «малыш» вполне может стать безвольным лентяем, а вот у «моего короля» начнут расправляться крылья за спиной и появится стимул создавать лучшую жизнь для своей возлюбленной.

Как мужчинам нравится, чтобы их ласково называли

Сразу скажем, что мы в статье не разбираем частные случаи, а даем усредненную формулу, поскольку у каждого индивида свое психоэмоциональное состояние. Кто-то придет в восторг и от «малыша», а другой расстроится, услышав в свой адрес «мой король». Итак, в большинстве случаев представителям сильного пола нравится, когда слова женщины подчеркивают их достоинства или каким-либо образом восхваляют. Например, мужскую силу («лев», «дракон», «медведь») или особый статус в обществе («король», «бог», «герой»). Можно отметить особенность мужчины, например, спортсмена назвать «мой чемпион», а метросексуала — «Аполлоном» или «Адонисом».

Что говорят психологи относительно ласковых прозвищ для мужчин

Психологи напоминают, что с помощью слова можно как «убить», так и «исцелить», поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что женщина говорит своему спутнику. В начале отношений лучше обходится более нейтральными ласковыми словами, например, «милый», «дорогой», «единственный», «любимый». Когда отношения окрепнут, стоит добавить к этим нежностям местоимение «мой». Спустя время можно аккуратно поинтересоваться у возлюбленного, как ему нравится, чтобы его называли. Возможно, ваш возлюбленный приходит в восторг от мультипликационного персонажа «Лосяш» и будет рад, если любимая женщина станет так его называть.

Когда мужчинам нравится, чтобы их ласково называли

Нужно понимать не только, как мужчину ласково назвать, но и в какой момент. Самое главное правило — нежные слова уместны в спальне, а также в романтической обстановке, когда вас никто не слышит. Например, если во время близости он придет в восторг, если вы будете шептать ему на ухо «мой Лосяш», то, услышав это же слово от вас, находясь в компании своих друзей, придет в негодование. Вашего партнера после этого могут даже поднять на смех. В обществе выбирайте более уместные выражения, например, «милый» или «любимый».

Источник: pronedra.ru