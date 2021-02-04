04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин

22:20 04.02.2021 Фото: pxhere.com
0

Психологи напоминают, что с помощью слова можно как «убить», так и «исцелить», поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что женщина говорит своему спутнику.

% name% title
Проявление нежности — залог здоровых отношений, поэтому наедине с любимым хочется называть друг друга ласково
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчинКак перестать любить человекаЕщё 336 новостей

На заре отношений девушек закономерно интересует, как мужчинам нравится, чтобы их ласково называли. Раскрываем психологические принципы подбора прозвища для любимого, которое сделает его лучше, а не заденет самолюбие.

Проявление нежности — залог здоровых отношений, поэтому наедине с любимым хочется называть друг друга ласково. Если с прекрасной половиной человечества ситуация более-менее понятная — подойдет и «кошечка», и «рыбка», и «зайка», — то с мужчиной так просто не получится. Тут «как корабль назовешь»… Например, «пупсик» или «малыш» вполне может стать безвольным лентяем, а вот у «моего короля» начнут расправляться крылья за спиной и появится стимул создавать лучшую жизнь для своей возлюбленной.

Как мужчинам нравится, чтобы их ласково называли

Сразу скажем, что мы в статье не разбираем частные случаи, а даем усредненную формулу, поскольку у каждого индивида свое психоэмоциональное состояние. Кто-то придет в восторг и от «малыша», а другой расстроится, услышав в свой адрес «мой король». Итак, в большинстве случаев представителям сильного пола нравится, когда слова женщины подчеркивают их достоинства или каким-либо образом восхваляют. Например, мужскую силу («лев», «дракон», «медведь») или особый статус в обществе («король», «бог», «герой»). Можно отметить особенность мужчины, например, спортсмена назвать «мой чемпион», а метросексуала — «Аполлоном» или «Адонисом».

Что говорят психологи относительно ласковых прозвищ для мужчин

Психологи напоминают, что с помощью слова можно как «убить», так и «исцелить», поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что женщина говорит своему спутнику. В начале отношений лучше обходится более нейтральными ласковыми словами, например, «милый», «дорогой», «единственный», «любимый». Когда отношения окрепнут, стоит добавить к этим нежностям местоимение «мой». Спустя время можно аккуратно поинтересоваться у возлюбленного, как ему нравится, чтобы его называли. Возможно, ваш возлюбленный приходит в восторг от мультипликационного персонажа «Лосяш» и будет рад, если любимая женщина станет так его называть.

Когда мужчинам нравится, чтобы их ласково называли

Нужно понимать не только, как мужчину ласково назвать, но и в какой момент. Самое главное правило — нежные слова уместны в спальне, а также в романтической обстановке, когда вас никто не слышит. Например, если во время близости он придет в восторг, если вы будете шептать ему на ухо «мой Лосяш», то, услышав это же слово от вас, находясь в компании своих друзей, придет в негодование. Вашего партнера после этого могут даже поднять на смех. В обществе выбирайте более уместные выражения, например, «милый» или «любимый».

Источник: pronedra.ru

ласковые прозвища мужчина отношения психология
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашей паре есть ласковые прозвища? Какие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
22:50 04-02-2021
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
Отравились водой из-под крана 92 человека
22:50 04-02-2021
Отравились водой из-под крана 92 человека
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
22:45 04-02-2021
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
22:35 04-02-2021
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
22:29 04-02-2021
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
22:24 04-02-2021
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
22:20 04-02-2021
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
22:16 04-02-2021
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
22:00 04-02-2021
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд
21:54 04-02-2021
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд