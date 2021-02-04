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В топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой

16:21 04.02.2021, Анастасия Солодкова Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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В соседних муниципалитетах, как показал опрос, главам доверяют больше, кроме Новосибирска. Бердчане особенно недовольны качеством дорог и высокими тарифами на услуги ЖКХ.

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Евгений Шестернин руководит Бердском с 2015 года. В конце 2020-го его переизбрали еще на 5 лет

На сайте правительства Новосибирской области опубликованы результаты опроса по удовлетворенности населения деятельностью глав муниципалитетов и уровне доверия им по итогам 2020 года. По первому показателю положительную оценку мэру Бердска Евгению Шестернину поставили 59,99% горожан, по второму — 57%.

Судя по таблице, где указаны все территории региона, Шестернин далек от лидерства. Хуже цифры только у главы Оби (37,75 и 38,24 соответственно), мэра Новосибирска (53,83 и 51,37) и руководителя Мошковского района (58,45 и 55,1%). Похожие проценты удовлетворенности и доверия получили также главы Каргатского и Кыштовского районов — от 57 до 59 процентов.

В соседних Бердску муниципальных образованиях ситуация чуть лучше. В Искитиме удовлетворены деятельностью главы Сергея Завражина 62,99% населения, доверяют ему 59,04% искитимцев. В Искитимском районе - 80,76 и 79,42% соответственно. (Напомним, что действующий глава района Олег Лагода накануне нового 2021 года отправлен под домашний арест по обвинению в незаконной продаже острова Огуречного. Срок полномочий Лагоды истекает после выборов нового мэра, которые назначены на 2 марта 2021). В Новосибирском районе, которым руководит бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов, оценки тоже выше - 72,81% удовлетворены его работой, 70,57% доверяют ему.

Ответы респондентов о степени их удовлетворенности деятельностью главы Бердска распределились так:
удовлетворен - 29,06%
скорее удовлетворен, чем не удовлетворен - 30,92%
скорее не удовлетворен, чем удовлетворен — 15,99%
не удовлетворен - 13,74%
затрудняюсь ответит — 10,29%.

Напомним, что Евгений Шестернин руководит Бердском с 2015 года. 25 декабря 2020-го его переизбрали на высший муниципальный пост - на следующие 5 лет. При подведении итогов конкурса на должность главы города учитывалась предыдущая деятельность кандидата и его перспективный план развития города.

Плохие дороги

Кроме того, опрос выяснял удовлетворенность местного населения отдельными направлениями жизнедеятельности города, которые непосредственно зависят от главы муниципалитета.

Как оценили жители Бердска свою удовлетворенность:
организацией транспортного обслуживания - 66,89%
качеством автомобильных дорог - 24,02 %
организацией теплоснабжения - 80,49 %
организацией водоснабжения (водоотведения) - 79,83%
организацией электроснабжения - 89,91%
организацией газоснабжения — 40,21%.

Отметим, что при оценке качества теплоснабжения и водоснабжения свыше 40% участников опроса оказались не удовлетворены высокими тарифами на услуги ЖКХ.

Как распределились ответы респондентов в части оцени качества бердских дорог:
удовлетворен - 7,7%
скорее удовлетворен, чем не удовлетворен - 16,32%
скорее не удовлетворен, чем удовлетворен - 24,49%
не удовлетворен - 49,3%
затрудняюсь ответить — 2,19%.

Что не нравится респондентам в бердских дорогах (в процентах):

отсутствие или малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием - 7,55
отсутствие или повреждение разметки на дорогах - 4,87
отсутствие или повреждение дорожных знаков, указателей, светофоров, пешеходных переходов - 1,86
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки, другие повреждения) - 43,26
отсутствие или плохая работа ливневой канализации, водостоков - 27,22
отсутствие или несвоевременная уборка дорог от снега в зимний период, от грязи и мусора в летний период - 13,98
затрудняюсь ответить - 0,58
другое - 0,7

Какие причины неудовлетворенности транспортным обслуживанием назвали жители Бердска (в % name% title :

неудобный график движения транспорта(длительные интервалы
между рейсами) 13,94
отсутствие рейсов в нужное время (например, утром или вечером, в выходные 18,63
дни) 8,57
отсутствует муниципальный транспорт, работает только коммерческий 8,11
несоответствие движения транспорта установленному расписанию или маршруту 10,17
нет прямого транспортного сообщения с некоторыми точками муниципального образования 19,43

техническое состояние транспортных средств 6,63
высокая стоимость проезда 6,29
качество обслуживания персоналом перевозчика 7,09
не организованы остановки общественного транспорта 0,34
затрудняюсь ответить — 0,8.

Согласно официальным данным, в опросе по Бердску участвовало 1507 человек. Но областная власть призывает всех участвовать, отвечать на вопросы, чтобы оценить реальное положение дел в муниципалитетах и эффективность того или иного руководителя.

Зачем спрашивают у людей

Оценка населением проводится в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 17.12.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:
- руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Новосибирской области;
- руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на муниципальном уровне, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Новосибирской области.

Деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям:
- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании;
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

К участию в интернет-опросах приглашаются жители Новосибирской области, постоянно проживающие на территории районов и городских округов региона.

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качество обслуживания оказание услуг оценка результаты опроса уровень доверия Евгений Шестернин
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