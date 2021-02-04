Новый водопровод за 24 млн рублей почти достроили на месте фекального потопа у ТЦ "Орбита" в Бердске. Смотрите фото и видео

Водопровод практически закончили строить

Наступил конец строительства водопровода на улице Космической в Бердске. Напомним, стройка велась на месте фекального потопа у ТЦ "Орбита". "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте 4 февраля. Водопровод идет по территории новой платной парковки у торгового центра. Как это происходит - смотрите фото и видео.

- Этап проекта находится на финальной стадии. В проект было вложено 24 миллиона рублей. Конкретно сейчас все работы на данном участке закончились, - заявил Владимир Захаров в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 февраля.

Автор видео "Курьер. Среда. Бердск"