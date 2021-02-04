04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Новый водопровод за 24 млн рублей почти достроили на месте фекального потопа у ТЦ "Орбита" в Бердске. Смотрите фото и видео

16:03 04.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Михаила Бедраева
0

Этап проекта находится на финальной стадии, сообщил вице-мэр города Владимир Захаров.

% name% title
Водопровод практически закончили строить

Наступил конец строительства водопровода на улице Космической в Бердске. Напомним, стройка велась на месте фекального потопа у ТЦ "Орбита". "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте 4 февраля. Водопровод идет по территории новой платной парковки у торгового центра. Как это происходит - смотрите фото и видео.

- Этап проекта находится на финальной стадии. В проект было вложено 24 миллиона рублей. Конкретно сейчас все работы на данном участке закончились, - заявил Владимир Захаров в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 февраля.

Автор видео "Курьер. Среда. Бердск"

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
водопровод стройка ТЦ "Орбита" ул.космическая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как это повлияет на водоснабжение Бердска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
16:45 04-02-2021
Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
16:41 04-02-2021
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
16:30 04-02-2021
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
БердскОтветил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
16:28 04-02-2021
Ответил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
16:26 04-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты
БердскВ топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
16:21 04-02-2021
В топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
16:20 04-02-2021
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
16:15 04-02-2021
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео
16:07 04-02-2021
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:04 04-02-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников