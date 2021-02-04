Число летальных случаев от коронавируса за сутки на 4 февраля в России назвал оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 714 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (10,2%) без клинических проявлений.
За последние сутки подтверждено 521 смертей:
Москва — 67
Санкт-Петербург — 53
Московская область — 33
Ростовская область — 28
Красноярский край — 23
Челябинская область — 19
Краснодарский край — 18
Воронежская область — 14
Свердловская область — 14
Алтайский край — 12
Пермский край — 11
Нижегородская область — 11
Тульская область — 10
Новосибирская область — 10
Ивановская область — 9
Иркутская область — 9
Вологодская область — 8
Республика Крым — 8
Смоленская область — 7
Ульяновская область — 7
Белгородская область — 6
Волгоградская область — 6
Ставропольский край — 6
Республика Чувашия — 6
Оренбургская область — 6
Саратовская область — 6
Приморский край — 6
Владимирская область — 5
Курская область — 5
Орловская область — 5
Тверская область — 5
Республика Коми — 5
Архангельская область — 5
Мурманская область — 5
Севастополь — 5
Омская область — 5
Ленинградская область — 4
Томская область — 4
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Дагестан — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Удмуртская Республика — 3
Пензенская область — 3
Самарская область — 3
Республика Бурятия — 3
Калининградская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Тюменская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Костромская область — 1
Липецкая область — 1
Ярославская область — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Алтай — 1
Республика Хакасия — 1
Забайкальский край — 1
За весь период по России умерло 75 205 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 275 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф