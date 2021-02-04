Число летальных случаев от коронавируса за сутки на 4 февраля в России назвал оперштаб

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 389 913.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 714 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (10,2%) без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 521 смертей:

Москва — 67

Санкт-Петербург — 53

Московская область — 33

Ростовская область — 28

Красноярский край — 23

Челябинская область — 19

Краснодарский край — 18

Воронежская область — 14

Свердловская область — 14

Алтайский край — 12

Пермский край — 11

Нижегородская область — 11

Тульская область — 10

Новосибирская область — 10

Ивановская область — 9

Иркутская область — 9

Вологодская область — 8

Республика Крым — 8

Смоленская область — 7

Ульяновская область — 7

Белгородская область — 6

Волгоградская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Чувашия — 6

Оренбургская область — 6

Саратовская область — 6

Приморский край — 6

Владимирская область — 5

Курская область — 5

Орловская область — 5

Тверская область — 5

Республика Коми — 5

Архангельская область — 5

Мурманская область — 5

Севастополь — 5

Омская область — 5

Ленинградская область — 4

Томская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Дагестан — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Удмуртская Республика — 3

Пензенская область — 3

Самарская область — 3

Республика Бурятия — 3

Калининградская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Северная Осетия - Алания — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Тюменская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Костромская область — 1

Липецкая область — 1

Ярославская область — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Республика Алтай — 1

Республика Хакасия — 1

Забайкальский край — 1

За весь период по России умерло 75 205 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 275 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф