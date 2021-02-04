Сколько заразились коронавирусом за сутки на 4 февраля россиян, свежая статистика

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 714 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (10,2%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,06%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область 0,2%
3. Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Псковская область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человека:
Москва — 5324
Санкт-Петербург — 3153
Московская область — 1033
Челябинская область — 699
Ростовская область — 423
Республика Крым — 421
Нижегородская область — 398
Иркутская область — 394
Воронежская область — 378
Свердловская область — 363
Краснодарский край — 351
Архангельская область — 346
Пермский край — 311
Самарская область — 304
Вологодская область — 299
Республика Карелия — 287
Ивановская область — 286
Хабаровский край — 268
Саратовская область — 264
Ханты-Мансийский автономный округ — 264
Республика Саха (Якутия) — 261
Красноярский край — 260
Смоленская область — 259
Республика Калмыкия — 239
Забайкальский край — 232
Тверская область — 223
Волгоградская область — 222
Новгородская область — 218
Новосибирская область — 213
Ульяновская область — 212
Псковская область — 209
Калининградская область — 203
Приморский край — 203
Мурманская область — 202
Пензенская область — 199
Ленинградская область — 196
Кировская область — 195
Ямало-Ненецкий автономный округ — 193
Ставропольский край — 191
Орловская область — 189
Тульская область — 187
Ярославская область — 185
Курская область — 184
Омская область — 169
Республика Бурятия — 169
Липецкая область — 168
Владимирская область — 160
Калужская область — 157
Кемеровская область — 157
Брянская область — 155
Оренбургская область — 153
Сахалинская область — 146
Республика Башкортостан — 144
Тюменская область — 139
Республика Коми — 125
Удмуртская Республика — 124
Тамбовская область — 123
Республика Дагестан — 123
Белгородская область — 117
Рязанская область — 115
Томская область — 114
Чеченская Республика — 111
Алтайский край — 108
Севастополь — 101
Астраханская область — 98
Амурская область — 95
Республика Мордовия — 90
Курганская область — 88
Республика Хакасия — 87
Карачаево-Черкесская Республика — 85
Кабардино-Балкарская Республика — 80
Республика Чувашия — 77
Республика Татарстан — 69
Республика Северная Осетия - Алания — 67
Республика Марий Эл — 57
Камчатский край — 57
Еврейская автономная область — 55
Костромская область — 54
Республика Алтай — 49
Республика Адыгея — 48
Республика Ингушетия — 26
Магаданская область — 19
Республика Тыва — 17
Ненецкий автономный округ — 7
Чукотский автономный округ — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 389 913.
За последние сутки подтверждено 521 смертей:
Москва — 67
Санкт-Петербург — 53
Московская область — 33
Ростовская область — 28
Красноярский край — 23
Челябинская область — 19
Краснодарский край — 18
Воронежская область — 14
Свердловская область — 14
Алтайский край — 12
Пермский край — 11
Нижегородская область — 11
Тульская область — 10
Новосибирская область — 10
Ивановская область — 9
Иркутская область — 9
Вологодская область — 8
Республика Крым — 8
Смоленская область — 7
Ульяновская область — 7
Белгородская область — 6
Волгоградская область — 6
Ставропольский край — 6
Республика Чувашия — 6
Оренбургская область — 6
Саратовская область — 6
Приморский край — 6
Владимирская область — 5
Курская область — 5
Орловская область — 5
Тверская область — 5
Республика Коми — 5
Архангельская область — 5
Мурманская область — 5
Севастополь — 5
Омская область — 5
Ленинградская область — 4
Томская область — 4
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Дагестан — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Удмуртская Республика — 3
Пензенская область — 3
Самарская область — 3
Республика Бурятия — 3
Калининградская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Тюменская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Костромская область — 1
Липецкая область — 1
Ярославская область — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Алтай — 1
Республика Хакасия — 1
Забайкальский край — 1
За весь период по России умерло 75 205 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 275 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф