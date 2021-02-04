Сколько заразились коронавирусом за сутки на 4 февраля россиян, свежая статистика

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 714 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (10,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,06%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область 0,2%

3. Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Псковская область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человека:

Москва — 5324

Санкт-Петербург — 3153

Московская область — 1033

Челябинская область — 699

Ростовская область — 423

Республика Крым — 421

Нижегородская область — 398

Иркутская область — 394

Воронежская область — 378

Свердловская область — 363

Краснодарский край — 351

Архангельская область — 346

Пермский край — 311

Самарская область — 304

Вологодская область — 299

Республика Карелия — 287

Ивановская область — 286

Хабаровский край — 268

Саратовская область — 264

Ханты-Мансийский автономный округ — 264

Республика Саха (Якутия) — 261

Красноярский край — 260

Смоленская область — 259

Республика Калмыкия — 239

Забайкальский край — 232

Тверская область — 223

Волгоградская область — 222

Новгородская область — 218

Новосибирская область — 213

Ульяновская область — 212

Псковская область — 209

Калининградская область — 203

Приморский край — 203

Мурманская область — 202

Пензенская область — 199

Ленинградская область — 196

Кировская область — 195

Ямало-Ненецкий автономный округ — 193

Ставропольский край — 191

Орловская область — 189

Тульская область — 187

Ярославская область — 185

Курская область — 184

Омская область — 169

Республика Бурятия — 169

Липецкая область — 168

Владимирская область — 160

Калужская область — 157

Кемеровская область — 157

Брянская область — 155

Оренбургская область — 153

Сахалинская область — 146

Республика Башкортостан — 144

Тюменская область — 139

Республика Коми — 125

Удмуртская Республика — 124

Тамбовская область — 123

Республика Дагестан — 123

Белгородская область — 117

Рязанская область — 115

Томская область — 114

Чеченская Республика — 111

Алтайский край — 108

Севастополь — 101

Астраханская область — 98

Амурская область — 95

Республика Мордовия — 90

Курганская область — 88

Республика Хакасия — 87

Карачаево-Черкесская Республика — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Республика Чувашия — 77

Республика Татарстан — 69

Республика Северная Осетия - Алания — 67

Республика Марий Эл — 57

Камчатский край — 57

Еврейская автономная область — 55

Костромская область — 54

Республика Алтай — 49

Республика Адыгея — 48

Республика Ингушетия — 26

Магаданская область — 19

Республика Тыва — 17

Ненецкий автономный округ — 7

Чукотский автономный округ — 2

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 389 913.

За последние сутки подтверждено 521 смертей:

Москва — 67

Санкт-Петербург — 53

Московская область — 33

Ростовская область — 28

Красноярский край — 23

Челябинская область — 19

Краснодарский край — 18

Воронежская область — 14

Свердловская область — 14

Алтайский край — 12

Пермский край — 11

Нижегородская область — 11

Тульская область — 10

Новосибирская область — 10

Ивановская область — 9

Иркутская область — 9

Вологодская область — 8

Республика Крым — 8

Смоленская область — 7

Ульяновская область — 7

Белгородская область — 6

Волгоградская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Чувашия — 6

Оренбургская область — 6

Саратовская область — 6

Приморский край — 6

Владимирская область — 5

Курская область — 5

Орловская область — 5

Тверская область — 5

Республика Коми — 5

Архангельская область — 5

Мурманская область — 5

Севастополь — 5

Омская область — 5

Ленинградская область — 4

Томская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Дагестан — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Удмуртская Республика — 3

Пензенская область — 3

Самарская область — 3

Республика Бурятия — 3

Калининградская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Северная Осетия - Алания — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Тюменская область — 2

Ханты-Мансийский автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Костромская область — 1

Липецкая область — 1

Ярославская область — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Республика Алтай — 1

Республика Хакасия — 1

Забайкальский край — 1

За весь период по России умерло 75 205 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 275 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф