Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области

Женщины осваивают мужские профессии

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили, как часто женщины из Новосибирской области претендуют на трудоустройство в традиционно мужских сферах деятельности, в том числе на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах.

В январе этого года доля женщин в регионе, которые находились в поиске работы составила 50% от всех активных резюме по данным базы hh.ru.

В профобласти «Производство и сельское хозяйство» 26% резюме от общего числа соискателей было открыто женщинами. Среди них есть «начальник производственного участка», «мастер участка», «начальник цеха», «инженер-механик», а также «производственный директор», которая руководила агрохолдингом с оборотом свыше $100 млн.

IT-сфера пока тоже остается преимущественно мужской территорией, в НСО доля женщин, которые строят в карьеру в информационных технологиях пока составляет лишь 26%. Женщины чаще выбирают должности контент-менеджеров, тестировщиков, верстальщиков, но есть и те, кто рассматривает работу «Frontend-разработчика», «руководителя QA отдела», «скрам-мастера», а также «гейм-дизайнера».

В профессии, связанные с добычей сырья, тоже чаще идут мужчины, и таких в НСО 89% от всех кандидатов в данной профсфере. При этом есть около ста женщин (11%), которые готовы составить им конкуренцию, в том числе, на должности «маркшейдера», «инженера по добыче», «ведущего инженера по бурению», «начальника склада взрывчатых веществ», а также «главного обогатителя» с опытом технического руководства предприятием по добыче и переработке золотосодержащией руды, которая описала себя, как «целеустремленную, напористую, ответственную и требовательную».

Еще одна традиционно мужская профсфера – «Рабочий персонал», в 2020 году она испытывала серьезный дефицит кадров (на одну вакансию приходилось менее двух кандидатов). Сейчас в Новосибирской области соотношение мужских и женских резюме на должности из данной профсферы – 83% и 17%, соответственно. Женщины претендуют на позиции «электромонтера», «столяра», «слесаря механосборочных работ», «сварщика пластмасс», «машиниста мостового козлового крана», «монтажник РЭА и приборов» и даже «слесаря по ремонту подвижного состава», кандидат проработала в подобной должности целых двенадцать лет в одной компании.

Нашлись также два резюме женщин, претендующих на должность «моряка». Одна из соискательниц «вязала и таскала кранцы, участвовала в отшвартовке, разгрузке и погрузке продуктов на судно». О себе она рассказала, что трудолюбива, быстро обучается, не конфликтная, плюс «имеет корочки вахтенного матроса и корочки водолаза».

Напомним, с 1 января 2021 года в России был сокращен список работ, недоступных женщинам, с 456 до 100 позиций. Теперь женщинам можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, работать трактористами, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, сантехниками и др.

Источник: hh.ru