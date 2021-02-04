Уборка народными средствами

Предложение чистящих средств для дома очень богато. В основном это химические вещества, которые вредны для окружающей среды и вызывают сильную аллергию. Также они могут вызвать отравление. Рекламные объявления пугают вездесущими бактериями, и вы забываете о том, что бактерии были всегда, и у вас есть иммунная система. Врачи опасаются, что дети, воспитанные в слишком стерильной среде, теряют иммунитет и заболевают. Для этого есть очень хороший способ: использовать традиционные бытовые чистящие средства, которые полностью экологичны. Они дешевы, эффективны, также дезинфицируют окружающую среду, но не стерилизуют ее полностью. Главное, они не вредят здоровью. Подборку подготовили профессиональные клинеры клининговой компании «Cleaning Good».

Природные средства защиты или экологические препараты?

Многие люди, осознавая необходимость защиты окружающей среды, покупают экологические чистящие средства с соответствующими сертификатами. Эти препараты очень эффективны и хорошего качества, но стоят дороже своих обычных аналогов. Между тем в их состав входят дешевые продукты, которые есть в каждом доме – уксус и пищевая сода. Сегодня вы заново открываете для себя эффективность старых методов бабушек, которые полезны для окружающей среды, здоровья и вашего кармана. Хотите ли вы использовать уксус или содержащую его жидкость в красивой красочной, но дорогой упаковке – это вопрос выбора.

Уксус как универсальное чистящее средство





Уксус отлично подходит для очистки гладких и блестящих поверхностей, так как не оставляет разводов. С его помощью можно мыть оконные стекла, зеркала, плитку или терракоту. Идеально подходит для чистки приборов из нержавеющей стали. Протрите их тканью, смоченной уксусом, а затем вытрите насухо. Уксусная кислота отлично избавляет от неприятного запаха. Воду с добавлением уксуса можно использовать для мытья холодильника, ковров (стоит сделать тест, не изменит ли его цвет кислота), стирки кухонных тряпок и мочалок. Если поставить в микроволновку полстакана уксуса и включить прибор на две минуты, она будет как новая. Уксусом, разведенным с водой в соотношении 1:1, можно продезинфицировать кухонную разделочную доску, на которой скапливается множество бактерий из остатков пищи. Если вы добавите в кофемашину уксус вместо воды, то это средство отлично очистит устройство. Конечно, в этом цикле нельзя наливать кофе, а потом стоит дважды промыть машину водой. Также можно использовать уксус для удаления накипи в чайнике и санузлах. Еще он удаляет плесень со стен ванной комнаты и жирные пятна.

Как использовать лимонный сок

Лимонный сок действует как отбеливающее средство, пятновыводитель и средство для удаления накипи. Вы можете очистить хромированные детали, протерев их мягкой губкой, смоченной в соке. Если положить цедру лимона в посудомоечную машину, посуда будет красиво сиять. Лимон можно использовать для полировки медной посуды и серебряных столовых приборов (лимон с содой). В ванной поможет избавиться от известкового налета на сантехнических приборах и плесени на стыках. Лимон удаляет пятна от шоколада и фруктов, пятна пота, отлично отбеливает ткани. Можно использовать для мытья рук – удаляет грязь и оставляет приятный запах.





Сода универсальная





Универсальным чистящим средством, нейтрализующим запахи, является пищевая сода, то есть бикарбонат натрия. Пасту из соды и воды можно использовать для очистки грязных поверхностей, например, ванны, раковины, плитки. Вы можете использовать пищевую соду для очистки внутренней части духовки, мытья посуды, очистки труб (затем смешайте ее с уксусом), мытья полов, мебели и даже ковров. С помощью соды можно избавиться от неприятного запаха из холодильника, мусорного ведра, ковра, собачьей лежанки. Посыпьте предмет пищевой содой, затем встряхните или очистите пылесосом. Вы можете добавить пищевую соду в цикл стирки, это сделает ее исключительно чистой, а также в посудомоечную машину, чтобы освежить ее. Если разделочная доска плохо пахнет, просто окропите ее пищевой содой, затем потрите и ополосните. Вы также можете очистить плюшевые игрушки, посыпав их пищевой содой и почистив щеткой через четверть часа.

Для чего нужна бура

Бура имеет множество применений не только в домашнем хозяйстве. Она может убивать насекомых – муравьев, блох и тараканов. Отпугивает ос и шершней. Это отличный отбеливатель и пятновыводитель (удаляет пятна от вина, кофе и чая). Устраняет запах мочи с ковров и ковролина, удаляет пятна. Прекрасно очищает ванны, раковины, умывальники и плитку. Если на час налить в унитаз полстакана буры, а потом вытереть его, он станет чистым и блестящим. Бура также устраняет неприятные запахи, например, от холодильников, морозильников, контейнеров для мусора. Также ее можно использовать для прочистки труб (налейте в канализацию полстакана буры, затем медленно залейте пол-литра горячей воды и через четверть часа промойте раковину горячей водопроводной водой). Однако следует помнить о том, что бура – ядовитое средство, при ее использовании следует соблюдать осторожность.





Другие натуральные очищающие средства

Масло чайного дерева служит дезинфицирующим средством, удаляет плесень и другие грибки, является отличным средством для очистки различных поверхностей. Кукурузная мука нейтрализует запахи и сушит ковер, когда на него что-то проливают. Соль отлично подходит для мытья и очистки.

Источник: https://spb.cleaning-good.ru/