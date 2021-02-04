04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео

16:07 04.02.2021 Фото: скриншот видео
0

Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из-под снега подростка, которого передали медикам.

% name% title
Освобождение из белого плена на Камчатке

Трагедией едва не закончились игры в снегу для пятнадцатилетнего подростка в селе Тиличики Олюторского района. Вечером 4 февраля в службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, в районе улицы Подгорной школьник играл на склоне небольшой сопки. Он выкопал туннель в сугробе, но внезапно снег рухнул прямо на него. К счастью, рядом находились очевидцы, которые незамедлительно связались со спасателями.

В район происшествия тут же были направлены дежурная смена местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из-под снега подростка, которого передали медикам. По предварительной информации, состояние здоровья школьника удовлетворительное.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми разъяснительные беседы и напомнить им об опасности игр в зимнее время, особенно вблизи горных склонов. Как рассказывают спасатели, рыть ямы и лазы в горах снега не только весело, но и смертельно опасно — если стенки или потолок снежного туннеля обвалятся, то ребенка просто засыплет без доступа к кислороду, и он даже не сможет позвать на помощь. Наиболее вероятен трагический исход ситуации, когда снег свежевыпавший.

Кроме того, напоминаем, что в настоящее время на север полуострова, в том числе на территорию Олюторского района, оказывает остаточное влияние обширный циклон. Уже несколько дней идут сильные осадки, поэтому велик риск схода снежных масс даже с небольших склонов.

завалило обрушение снег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Повезло парнишке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 2
16:46 04-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
16:45 04-02-2021
Расправился с беременной возлюбленной и ее отцом ревнивый сожитель
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
16:41 04-02-2021
Избил фельдшера за вопросы о выпавшей из окна девушки пьяный житель Новосибирска
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
16:30 04-02-2021
Возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией и перелеты в Азербайджан и Армению Россия. Названа дата
БердскОтветил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
16:28 04-02-2021
Ответил на 14 вопросов из 30 в итоговом интервью 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Но площадь Горького точно исчезнет
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
16:26 04-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты
БердскВ топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
16:21 04-02-2021
В топ-5 худших глав городов и районов региона вошел мэр Бердска Евгений Шестернин по доверию и удовлетворенности его работой
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
16:20 04-02-2021
Когда будут родительские субботы в 2021 году? Что нельзя и что нужно делать в эти дни?
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
16:15 04-02-2021
Скандал вспыхнул из-за сексистских заявлений вокруг главы оргкомитета Игр в Токио
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео
16:07 04-02-2021
Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео