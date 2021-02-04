Рухнул снежный тоннель на 15-летнего мальчика. Его едва успели откопать спасатели. Смотрите видео

Освобождение из белого плена на Камчатке

Трагедией едва не закончились игры в снегу для пятнадцатилетнего подростка в селе Тиличики Олюторского района. Вечером 4 февраля в службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, в районе улицы Подгорной школьник играл на склоне небольшой сопки. Он выкопал туннель в сугробе, но внезапно снег рухнул прямо на него. К счастью, рядом находились очевидцы, которые незамедлительно связались со спасателями.

В район происшествия тут же были направлены дежурная смена местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из-под снега подростка, которого передали медикам. По предварительной информации, состояние здоровья школьника удовлетворительное.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми разъяснительные беседы и напомнить им об опасности игр в зимнее время, особенно вблизи горных склонов. Как рассказывают спасатели, рыть ямы и лазы в горах снега не только весело, но и смертельно опасно — если стенки или потолок снежного туннеля обвалятся, то ребенка просто засыплет без доступа к кислороду, и он даже не сможет позвать на помощь. Наиболее вероятен трагический исход ситуации, когда снег свежевыпавший.

Кроме того, напоминаем, что в настоящее время на север полуострова, в том числе на территорию Олюторского района, оказывает остаточное влияние обширный циклон. Уже несколько дней идут сильные осадки, поэтому велик риск схода снежных масс даже с небольших склонов.