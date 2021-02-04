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Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России

17:30 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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По факту мошеннических действий горожанам необходимо обращаться в районное отделение полиции.

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Как мошенники в сфере ЖКХ обманывают пенсионеров

«Люди преклонного возраста рискуют стать жертвой мошенников, которые рассчитывают на их доверчивость и предлагают приобрести товары и услуги по завышенным ценам и зачастую некачественные», — предостерегают новосибирцев специалисты отдела защиты прав потребителей мэрии города Новосибирска.

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых мошенническим способом, широк. Сфера жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых привлекательных для мошенников. Горожане верят громким названиям фирм с использованием слова «федеральный» и переживают за то, что не исполнят обязательные мероприятия, прописанные в законодательстве. Например, на домах и в подъездах расклеиваются объявления о том, что некая федеральная служба будет проводить поверку приборов учета. Фирмы, предлагающие данный вид услуг, как правило, не указывают информацию о себе, кроме телефона для связи. Горожанам следует помнить, что поверку водосчетчиков могут проводить только уполномоченные на такой вид деятельности организации — федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», ресурсноснабжающая организация — муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», либо жилищно-эксплуатационный участок. Поверка приборов учета просто так не проводится, только по истечению сроков, указанных в техническом паспорте прибора.

Еще одна услуга, которую предлагают мошенники в сфере ЖКХ, — чистка канализационной системы. На подъездах размещают объявления, в которых просят жильцов дома срочно подать заявку на чистку канализации по указанному телефону, поскольку только в определенные даты в доме будет проводиться работа по общей очистке. При этом в нижней части объявления указывают, что данная услуга оказывается только после заключения договора и оплаты услуг. Однако канализационная система входит в состав общедомового имущества, содержанием которого занимается обслуживающая организация.

По факту мошеннических действий горожанам необходимо обращаться в районное отделение полиции. По факту продажи товаров и предоставления услуг ненадлежащего качества необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, а также в районные отделы защиты прав потребителей или отдел по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Источник: novo-sibirsk.ru

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