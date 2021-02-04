Получила новую партию вакцины от коронавируса ЦГБ Бердска

Каждый бердчанин старше 18 лет может пройти вакцинацию.

ЦГБ города Бердска получила новую партию вакцины от коронавируса

В январе 2021 года в Бердске началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в ЦГБ города Бердска поступило 700 доз вакцины «Спутник V» и с 14.00 граждане, ранее находившиеся в листе ожидания, уже проходят вакцинацию. В первую группу приоритета также включены люди из группы риска. На сегодняшний день в листе ожидания находится чуть больше 1000 бердчан.

В ближайшее время БЦГБ ожидает поступление еще 1500 доз вакцины.

Напомним, что каждый бердчанин старше 18 лет может пройти вакцинацию. Прививочные кабинеты в Бердске работают на базе филиала Поликлинического отделения №1, ул.Пушкина, 172. Вакцинация проводится в трёх кабинетах №16 и 17 с 8.00 до 20.00 ежедневно, вых. с 9.00 до 15.00.

Для прохождения вакцинации гражданам необходимо иметь при себе страховой полис, паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат. Прививку ставят лицам, не болевшим коронавирусом, либо если с момента болезни прошло более полугода. Перед вакцинацией каждый пациент проходит регистрацию через отдельное регистрационное окно (№1), оформляет анкету и добровольное согласие, а также проходит осмотр терапевта. После прививки, в течение 30 минут каждый пациент наблюдается медицинскими работниками в условиях поликлинического отделения.

Получить любую информацию или записаться на прививку можно по тел. 8(383)5-57-30.

Источник: berdsk.nso.ru