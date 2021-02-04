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Локоть уволил главу управления предпринимательства мэрии Новосибирска

17:29 04.02.2021 Фото: © vk.com/misp_invest_nsk / Нина Юферова
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По данным базы «Контур-Фокус», Леоненко числится в новосибирских отделениях организации «Молодые депутаты» и движения «Народный фронт “За Россию”».

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Анатолий Локоть и Максим Леоненко (справа)

Глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко уходит из администрации. Мэр города Анатолий Локоть подписал его заявление на увольнение.
«Анатолий Локоть подписал заявление Леоненко на увольнение по собственному желанию», — рассказал Тайге.инфо пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, не уточнив дату документа.

Кроме того, источник редакции в администрации города сообщил, что чиновник еще находится на рабочем месте и пока продолжает исполнять свои обязанности.

Экс-депутат новосибирского заксобрания Максим Леоненко возглавил управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии в марте 2018 года, заняв место Максима Останина, получившего должность замглавы минпромторга в областном правительстве.

Максим Леоненко родился в 1981 году. Он попал в заксобрание региона в 2010-м, через год вышел из фракции КПРФ, став независимым депутатом. В 2015-м он баллотировался в региональный парламент от «Яблока», но проиграл округ бизнесмену Александру Манцурову.

По данным базы «Контур-Фокус», Леоненко числится в новосибирских отделениях организации «Молодые депутаты» и движения «Народный фронт “За Россию”».

Бывшее управление Леоненко входит в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, который возглавляет Александр Люлько.

Ранее комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска признала «неудовлетворительной» работу департамента Люлько. Депутат Игорь Украинцев раскритиковал процесс установки «умных остановок» в городе и предложил расформировать структуру мэрии.

Источник: tayga.info

отставка увольнение чиновник Максим Леоненко Анатолий Локоть
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