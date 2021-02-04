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Молодая мама погибла на глазах у двоих детей в страшном ДТП

17:06 04.02.2021 Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Малыши 6 и 3 лет госпитализированы.

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Молодая мама погибла на глазах у двоих детей в страшном ДТП в Башкирии

Жуткое ДТП унесло жизнь молодой женщины в Бакалинском районе сегодня, 4 февраля. Утром на 131 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись Hyundai Solaris, Лада Гранта и Daewoo Matiz.

Как рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам года главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, Hyundai нарушил дистанцию и вытолкнул на «встречку» отечественный автомобиль. Тот столкнулся со встречной Matiz.

На месте погибла водитель малолитражки — 25-летняя мать двоих детей. Малыши 6 и 3 лет госпитализированы.

- Начато разбирательство. Уважаемые участники дорожного движения Госавтоинспекция призывает к сознательному и благоразумному поведению на дорогах, — комментирует пресс-служба ГИБДД РФ по РБ.

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Источник: gtrk.tv

ДТП насмерть трасса
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