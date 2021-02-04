Работа в Бердске: Главного энергетика на зарплату 40 000 рублей срочно ищет бизнесмен Голубев

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Бухгалтер ЭкоСервис,ООО от 30000

до 32000 8(38341) 56002

ecoservice@ngs.ru

Младший воспитатель МБДОУ № 27 "Родничок" от 15990

8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Менеджер, по работе с клиентами ЭкоСервис,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 56002

ecoservice@ngs.ru

Электрогазосварщик Рубин,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Разнорабочий ООО "Доброе утро" от 15990

8(923) 1128161

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО "БДМШ им. Свиридова" от 15990

до 15990 8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО "БДМШ им. Свиридова" от 15990

до 15990 8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru

Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Главный инженер (в прочих отраслях) Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 35000

до 35000 8(38341) 58201



Повар 4 разряда, пекарь МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000

до 20000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Главный энергетик (в прочих отраслях) ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Кладовщик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 18000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000

до 17000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кухонный рабочий МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Младший воспитатель Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15990

до 19987 8(38341) 23090

bsk_du12@mail.ru

Производитель работ (прораб) (в строительстве), производитель работ на монолитное домостроение ООО "Квартал-С" от 40000

до 40000 8(38341) 29623



Повар детского питания МАДОУ № 8 от 15990

до 15990 8(38341) 53273

sunny_dou@mail.ru

Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 25000

до 30000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 20000

до 20000 8(38341) 21254



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК от 16200

до 16200 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик территорий Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990

до 15990 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Главный Специалист, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 18000

до 21000 8(38341) 20172

peo@berdskadm.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК от 18000

до 19000 8(38341) 29623



Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990

до 15990 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, заведующий учебно-методическим отделом Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 20000

до 34000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Бухгалтер Комбинат бытовых услуг, МУП от 29700

до 29700 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО "СДР" от 15990

до 25000 8(913) 7430735



Бухгалтер, бюджет МАОУ "Лицей № 7" от 20000

до 20000 8(38341) 50022

bsk_sh07@mail.ru

Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Вега-Арсенал,ООО от 20000

до 20000 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Водитель погрузчика АО "Виртекс" от 25000

до 27000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 16000

до 19000 8(38341) 24309



Уборщик производственных и служебных помещений ООО "УК "Маг-Сервис" от 15990

до 15990 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Главный Специалист по кадрам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора от 24000

до 24000 8(913) 8989202

timchenko_eg@vektor.nsc.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер-электроник ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора от 18000

до 20000 8(913) 8989202

timchenko_eg@vektor.nsc.ru

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский-водитель, группы обслуживания дежурной части, кат. в Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, кат.в Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Контролер контрольно-пропускного пункта ФГКУ Комбинат "Гигант" Росрезерва от 16848

до 16848 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

до 39000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Электрик участка ООО УК "Уют" от 15990

до 15990 8(38341) 20450



Мойщик посуды Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 16000

до 16000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Воспитатель детского сада (яслей-сада) МАДОУ № 4 от 15990

до 35000 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Подсобный рабочий, -грузчик Макси-трэвел,ООО от 18000

до 18000 8(952) 9092555

igo-danilevich@yandex.ru

Дворник Макси-трэвел,ООО от 22000

8(952) 9092555

igo-danilevich@yandex.ru

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования, -водитель Макси-трэвел,ООО от 23000

до 23000 8(952) 9092555

igo-danilevich@yandex.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Макси-трэвел,ООО от 23000

до 23000 8(952) 9092555

igo-danilevich@yandex.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО ПК "Кристалл" от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 30000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Пекарь, хлебобулочных изделий ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 15990

до 15990 8(913) 7962546

Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО "Топаз" от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Лаборант химического анализа ООО ПК "Кристалл" от 16000

до 20000 8(38341) 29623



Электрогазосварщик ООО ПК "Кристалл" от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Обрубщик ООО ПК "Кристалл" от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Транспортерщик ООО ПК "Кристалл" от 18000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000

до 35000 8(38341) 29623



Установщик (монтажник) окон, дверей ООО "Квартал-С" от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Главный бухгалтер Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000

до 35000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ИП Голубев В.А. от 26000

до 26000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000

до 35000 8(38341) 29623



Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ИП Голубев В.А. от 22000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Швея, портной Швейные технологии,ООО от 25000

до 25000 8(913) 7065502

personal@kroha-enot.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000

до 35000 8(38341) 58201



Дворник ООО ПК "Кристалл" от 15990

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель автомобиля, водитель миксера Рубин,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000

до 27000 8(38341) 29623



Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Арматурщик ООО ПК "Кристалл" от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Оператор станков с программным управлением Вега-Арсенал,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 63074, 8(383) 3638741



Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 15990

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК "Кристалл" от 15990

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист компрессорных установок ООО ПК "Кристалл" от 19000

до 25000 8(38341) 29623



Резчик бетонных и железобетонных изделий ООО ПК "Кристалл" от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Подсобный рабочий ООО "Квартал-С" от 15990

до 17000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Грузчик Птицефабрика Бердская ООО от 20000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь по ремонту автомобилей ООО "Топаз" от 25000

до 30000 8(38341) 29623



Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист экскаватора Рубин,ООО от 35000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Техник-электрик-наладчик электронного оборудования ИП Голубев В.А. от 22000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь по ремонту автомобилей, квота для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО "Топаз" от 20000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер по охране труда ООО "Квартал-С" от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК "Кристалл" от 26000

до 26000 8(38341) 29623



Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15990

до 15990 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Моторист (машинист) ООО "Топаз" от 25000

до 30000 8(38341) 29623



Горничная Сибирский Медведь,ООО от 18000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Воспитатель МАОУ СОШ № 4 от 15990

до 15990 8(38341) 25870



Официант Сибирский Медведь,ООО от 15990

до 15990 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Насыпщик цемента ООО ПК "Кристалл" от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 25000

до 25000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Администратор Сибирский Медведь,ООО от 18000

до 20000 8(38341) 29623



Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО "Квартал-С" от 15990

до 15990 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК "Кристалл" от 23000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15990

до 15990 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623



Рабочий в производстве строительных материалов Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК "Кристалл" от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Бункеровщик ООО ПК "Кристалл" от 20000

до 25000 8(38341) 29623



Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО "Топаз" от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Облицовщик-плиточник, под квоту для инвалидов ООО "Квартал-С" от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК "Кристалл" от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Облицовщик-плиточник ООО "Квартал-С" от 20000

до 25000 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электромонтер главного щита управления электростанции, электромонтер этл по испытаниям, измерениям ИП Голубев В.А. от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Вега-Арсенал,ООО от 21750

до 21750 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель автомобиля, категории с, д, е Рубин,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 29623



Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15990

до 15990 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ИП Голубев В.А. от 15990

до 15990 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000

до 25000 8(38341) 29623



Бармен Престиж-Помощь, ООО от 20000

до 25000 8(913) 7450112

Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15990

до 15990 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Повар, повар - заготовщик Престиж-Помощь, ООО от 25000

до 28000 8(913) 4752272

Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000

до 40000 8(983) 0516699

Pekin-siti@yandex.ru

Слесарь-сантехник ООО "ПрофСервис" от 18000

до 18000 8(38341) 53200



Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000

до 25000 8(913) 7737246

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Гардеробщик Престиж-Помощь, ООО от 15990

до 15990 8(913) 7450112

Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000

до 30000 8(38341) 21496

cgsen-berdsk@yandex.ru

Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000

до 40000 8(953) 7931127, 8(952) 9325958



Повар, повар - универсал Престиж-Помощь, ООО от 27000

до 30000 8(913) 4752272

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 32000

до 37000 8(383) 3270010

personal@solos.ru

Официант, официант в ресторан Престиж-Помощь, ООО от 18000

до 25000 8(913) 7450112

Повар Солди ООО от 25000

до 30000 8(913) 4752272

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000

8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Медицинская сестра по массажу МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик ООО "Лаборатория современного здоровья" от 30000

до 30000 8(983) 3227338

yatsko.tv@sibvaleo.com

Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000

8(913) 9046356

la-la-musya@yandex.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" от 25000

до 35000 8(38341) 22069

Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 17000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15990

до 15990 8(38341) 57955



Подсобный рабочий ИП Карма Игорь Константинович от 22000

до 22000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15990

до 15990 8(38341) 57955, 8(38341) 57997

ehkspress-servis@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 15990

до 15990 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15990

до 15990 8(38341) 45555, 8(913) 9399575



Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Музыкальный руководитель 1 категории (класса), музыкальный руководитель дошкольного воспитатния Детский сад № 26 "Кораблик",МАДОУ от 25000

до 35000 8(38341) 35096

t.kurenok@mail.ru

Врач-хирург, стационар ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53000

до 53000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Фармацевт, внутрибольничная аптека ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 32750

до 32750 8(38341) 26656



Учитель (преподаватель) трудового обучения 1 категории (класса), учитель технологии 5-11 класс (мальчики) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000

до 25000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000

до 30000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Инструктор по физической культуре МБДОУ № 9 "Теремок" от 20000

до 22000 8(38341) 47397

bsk_du09@mail.ru

Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000

до 30000 8(38341) 24309



Учитель (преподаватель) физики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 25000

до 25000 8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Главный бухгалтер, медицинская организация Сибирский Медведь,ООО от 28000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 20000

до 20000 8(38341) 20901

bsk_du03@mail.ru

Хранитель экспонатов, хранитель музейных предметов Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990

до 20700 8(38341) 42430



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Оператор линии в производстве пищевой продукции, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО "Лаборатория современного здоровья" от 20000

до 25000 8(983) 3227338

yatsko.tv@sibvaleo.com

Учитель (преподаватель) физической культуры 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000

до 25000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000

до 25000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Педагог-психолог Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 20000

до 20000 8(38341) 20901



Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000

до 30000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик ООО "Убертюре" от 30000

до 30000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

yazova_ms@uberture.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), учитель английского языка МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 30000

до 30000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Стропальщик ИП Карма Игорь Константинович от 16000

до 25000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282



Учитель (преподаватель) математики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 30000

до 32000 8(923) 2572710

Врач-уролог, стационар ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53000

до 53000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 16000

до 16000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Менеджер, по работе с клиенатми ООО Капитал Лайф Страхование Жизни от 15990

до 15990 8(960) 9019835

Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru

Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), отдела продаж ООО Капитал Лайф Страхование Жизни от 35000

8(960) 9019835

Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru

Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Электрик участка ООО "НОТИС" от 23000

до 30000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений ООО "НОТИС" от 15990

до 18000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Комплектовщик ООО "НОТИС" от 20000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Оператор станков с программным управлением ООО "НОТИС" от 25000

до 40000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Шлифовщик ООО "НОТИС" от 27000

до 32000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 "Родничок" от 15990

8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Учитель-дефектолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 8 от 15990

до 15990 8(38341) 50049, 8(38341) 53273

sunny_dou@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Ученик Столяр Ксилема,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 42626

xilema-berdsk@yandex.ru

Инженер-конструктор ООО "НОТИС" от 30000

до 40000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Термист ООО "НОТИС" от 27000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Грузчик ИП Карма Игорь Константинович от 16000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Слесарь-ремонтник Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(913) 9031177

Инженер-программист Вега-Инструмент,ООО от 35000

до 35000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Слесарь механосборочных работ ООО "НОТИС" от 25000

до 32000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Токарь ООО "НОТИС" от 25000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru