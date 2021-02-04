Рассказал о работе АТИ Бердска в 2021 году Павел Дятлов

Приоритетными вопросами с начала текущего года стали: содержание площадок для сбора ТКО, содержание придомовых территорий МКД, а также своевременное удаление с крыш зданий и сооружений сосулек и снежных навесов.

Павел Дятлов возглавляет АТИ с 2014 года

Руководитель Административно-технической инспекции города Бердска Павел Дятлов рассказал о работе контролирующего органа.

Административно-технической инспекцией проводится плановая работа по организации контроля за соблюдением правил благоустройства и рассмотрению обращений граждан и организаций.

С начала 2021 года АТИ города Бердска приняты и отработаны решения по 29 обращениям, из 49 поступивших. Специалистами инспекции было рассмотрено 15 обращений с составом административных нарушений. По 11 фактам составлены административные протоколы: за нарушения связанные с содержанием площадок для сбора ТКО -1 протокол, несвоевременное удаление снежных навесов с крыш и кровель зданий -2, за незаконное размещение стационарных объектов – 2, за незаконную парковку автомобиля -3 , за несанкционированное размещение рекламных объектов - 1, за торговля в неустановленном месте – 1 и за вывоз снега за границы домовладения -1 протокол.

Приоритетными вопросами с начала текущего года стали: содержание площадок для сбора ТКО, содержание придомовых территорий МКД, а также своевременное удаление с крыш зданий и сооружений сосулек и снежных навесов. Специалистами АТИ совместно с прокуратурой города Бердска было проведено 3 рейдовых мероприятия. Осмотрено порядка 129 домов, из них по 15 выявлены нарушения, по 8 фактам материалы направлены в прокуратуру для принятия решений.

Павел Викторович отметил, что на сегодняшний день работа по очистке кровель ведется достаточно активно, а также напомнил гражданам, имеющим квартиры на верхних этажах МКД и чьи балконы оборудованы козырьками о необходимости самостоятельно или совместно с управляющей компанией провести работу по очистке от снега.

- Жителям необходимо самим принимать меры. Управляющая компания вправе оповестить собственника о необходимости очистки, в случае если уведомление не будет выполнено, УК может передать материалы на рассмотрение к нам, в административно-техническую инспекцию. Несвоевременное удаление снега с козырьков балконов попадает под действие статьи 8.22. Закона Новосибирской области "Об административных правонарушениях ". Мера наказания по данной статье - от предупреждения до штрафа (от 2 до 4 тыс.рублей), - сказал Павел Дятлов.

Источник: berdsk.nso.ru