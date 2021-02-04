04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии

17:53 04.02.2021 Фото: pixabay.com
0

С места дорожно-транспортного происшествия обвиняемый скрылся.

% name% title

22 января 2021 года постановлен обвинительный приговор в отношении Салтыкова Владимира признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ.

Приговором суда установлено, что водитель Салтыков В.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным транспортным средством – автомобилем без права управления транспортными средствами, выехал на обочину, где совершил наезд передней частью своего автомобиля на велосипедиста, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший от полученных травм скончался. Событие имело место 28.07.2019.

В судебном заседании подсудимый Салтыков В.С. вину в совершении преступления признал в полном объеме

Салтыков В.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

01.02.2021 поступили апелляционные жалобы на приговор.

Источник: iskitimsky.nsk.sudrf.ru

велосипедист ДТП трасса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
18:15 04-02-2021
На ковид-нарушения проверили магазины «Галерея вин», «Мильстрим» и парикмахерскую «Камелия». Нашли ли нарушения?
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
18:08 04-02-2021
Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
18:04 04-02-2021
Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
18:00 04-02-2021
Начали активно осваивать мужские профессии женщины в Новосибирской области
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
17:53 04-02-2021
Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
17:51 04-02-2021
Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
17:50 04-02-2021
Что такое Узкая и Широкая масленица? Особенности масленичной недели по дням
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
17:45 04-02-2021
Женскую сборную по Dota 2 и CS:GO создали в Новосибирске
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
17:32 04-02-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России
17:30 04-02-2021
Развод с чисткой канализационных труб. Как мошенники наживаются на жителях России