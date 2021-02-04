Сбил велосипедиста на обочине пьяный водитель под Бердском. Он получил 7 лет колонии

22 января 2021 года постановлен обвинительный приговор в отношении Салтыкова Владимира признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ.

Приговором суда установлено, что водитель Салтыков В.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным транспортным средством – автомобилем без права управления транспортными средствами, выехал на обочину, где совершил наезд передней частью своего автомобиля на велосипедиста, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший от полученных травм скончался. Событие имело место 28.07.2019.

В судебном заседании подсудимый Салтыков В.С. вину в совершении преступления признал в полном объеме

Салтыков В.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

01.02.2021 поступили апелляционные жалобы на приговор.

Источник: iskitimsky.nsk.sudrf.ru