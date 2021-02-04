Задолжали 93 млн рублей 11 управляющих компаний за тепло и воду ЖКХ СО РАН в Новосибирске

Прокуратура не только заставила погасить долги коммунальщикам, но и оштрафовала должников на 275 тыс. рублей.

Прокуроры следят за законностью, в том числе в сфере ЖКХ

Прокуратура Советского района Новосибирска провела проверку соблюдения жилищного законодательства и в сфере ЖКХ. Об этом 4 февраля "Курьер. Среда. Бердск" сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Установлено, что 11 расположенных на территории района управляющих организаций вовремя не оплатили федеральному государственному унитарному предприятию «Управление энергетики и водоснабжения» денежные средства за потребленные топливно-энергетические ресурсы (отопление и горячее водоснабжение).

В результате неисполнения организациями законом и договором установленной обязанности перед унитарным предприятием образовалась задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги в размере свыше 93 млн рублей.

В этой связи прокуратура внесла руководителям управляющих фирм представления, требования которых признаны обоснованными (4 лица привлечено к дисциплинарной ответственности).

Кроме того, по материалам прокуратуры виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в виде штрафов на общую сумму 275 тыс. рублей.

После принятых прокуратурой мер образовавшаяся перед ресурсоснабжающей организацией задолженность полностью погашена.