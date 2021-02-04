Разорвали отношения режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова

Василий Сигарев и Яна Троянова

В новом интервью режиссер фильмов «Жить» и «Волчок» Василий Сигарев рассказал, что больше не живет с актрисой Яной Трояновой. Творческая пара состояла в отношениях много лет.

Сигарев отметил, что они с Яной никогда не были расписаны. «Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Сказала мне... Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить», — признался Василий в интервью Юрию Дудю.

Режиссеру пришлось начинать жизнь с чистого листа. «Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить... Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать», — отметил Сигарев.



Рассказывая о счастливых событиях жизни с Яной, Сигарев вспоминает «Кинотавр», на котором они зажигали вместе, и секс в кинотеатре на заднем ряду. Троянова играла во всех фильмах режиссера: по словам Василия, он просто нашел свою актрису. Кстати, после разрыва Яна продолжает работать с экс-избранником.

«Мы стали лучше относиться друг к другу по-человечески. Стали больше понимать, уважать», — рассказал Сигарев в интервью «вДудь».

Сама Троянова давала интервью о личной жизни осенью прошлого года. В нем звезда отметила недостатки избранника, в частности, его страсти по алкоголю. Сама артистка уже не принимает горячительные напитки. «Алкоголизм — это на самом деле смертельный диагноз, гибнет огромное количество молодежи. Я почти всех друзей перехоронила и сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была... Можно сказать, пробила его», — рассказывала Яна.