Мошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!

Собирают деньги под предлогом общественной экспертизы по полигону ТКО мошенники Бердска.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" представители организации "Зеленый патруль", мошенники были замечены жителями на остановках общественного транспорта.
- Прошла информация, что на остановках и в частном порядке к людям подходят некие "общественники" и собирают деньги на экспертизу. Пожалуйста, сообщите всем, что деньги мы собираем только в установленном порядке, по расписанию и в тех местах, которые озвучили ранее - офисы партии "Родина и КПРФ. Это мошенники. Большая просьба ко всем - передать своим знакомым, друзьям, родным, в общем всем вокруг, чтобы не попадались на такие уловки мошенников, - рассказали члены общественной организации Бердска "Зеленый патруль", сегодня, 4 февраля.
Сбор пожертвований активистами осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная КПРФ).
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 89139856303 или 213-63-03. Также вопросы можно направить на почту 2136303@mail.ru. Телефон находится у бердского активиста Евгения Валерьевича Ченцова.
"Курьер. Среда. Бердск" также подключился к сбору денег на общественную экспертизу по полигону ТКО оуоло бердского кладбища - между с. Маяк Искитимского района и Бердском.
От главного редактора "Курьер. Среда. Бердск" Галины Коморниковой
Дорогие бердчане! Те, кто готов перечислить деньги на народную экспертизу - может отправить столько, сколько вам не жалко на жизнь без вони, на мою карту - редакция передаст деньги активистам.
карточка в Сбербанке
4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова
Пожалуйста, пишите в сообщении слово "Экспертиза".
Спасибо:
Все платежи мы перечисляем на нашем сайте.
5000 рублей от Алексея Владимировича
300 рублей пришли от Константина Сергеевича
300 рублей пришли от Михаила Владимировича
1000 рублей пришли от Станислава Феликсовича
300 рублей пришли от Елены Викторовны
500 рублей пришли от пожелавшего не указывать имени
500 рублей пришли от Вячеслава Викторовича
200 рублей пришли от Натальи Николаевны
500 рублей пришли от Владимира Александровича
700 рублей пришли от Екатерины Викторовны
100 рублей пришли от Юрия Борисовича
1000 рублей пришли от Георгия Николаевича
300 рублей пришли от Аркадия Анатольевича
100 рублей пришли от Ларисы Александровны
500 рублей пришли от Игоря Борисовича
500 рублей пришли от Ольги Борисовны
700 рублей пришли от Вячеслава Анатольевича
1000 рублей пришли от Евгения Владиславовича
2000 рублей пришли от читателя по карте Тинькофф Банк
500 рублей пришли от Андрея Сергеевича
Тоже деньги опасаюсь им нести наученный 70 годами печального опыта.