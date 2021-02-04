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Мошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!

19:48 04.02.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сбор средств осуществляется активистами в офисах партии "Родина" и КПРФ. Также средства можно перевести на карточку редакции "Курьер. Среда. Бердск". Все деньги будут направлены активистам.

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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Мошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!Редакция «Курьер.Среда.Бердск» объявила сбор денег на народную экологическую экспертизу по будущему полигону ТКО около кладбищаЕщё 184 новостей

Собирают деньги под предлогом общественной экспертизы по полигону ТКО мошенники Бердска.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" представители организации "Зеленый патруль", мошенники были замечены жителями на остановках общественного транспорта.

- Прошла информация, что на остановках и в частном порядке к людям подходят некие "общественники" и собирают деньги на экспертизу. Пожалуйста, сообщите всем, что деньги мы собираем только в установленном порядке, по расписанию и в тех местах, которые озвучили ранее - офисы партии "Родина и КПРФ. Это мошенники. Большая просьба ко всем - передать своим знакомым, друзьям, родным, в общем всем вокруг, чтобы не попадались на такие уловки мошенников, - рассказали члены общественной организации Бердска "Зеленый патруль", сегодня, 4 февраля.

Сбор пожертвований активистами осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная КПРФ).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 89139856303 или 213-63-03. Также вопросы можно направить на почту 2136303@mail.ru. Телефон находится у бердского активиста Евгения Валерьевича Ченцова.

"Курьер. Среда. Бердск" также подключился к сбору денег на общественную экспертизу по полигону ТКО оуоло бердского кладбища - между с. Маяк Искитимского района и Бердском.

От главного редактора "Курьер. Среда. Бердск" Галины Коморниковой

Дорогие бердчане! Те, кто готов перечислить деньги на народную экспертизу - может отправить столько, сколько вам не жалко на жизнь без вони, на мою карту - редакция передаст деньги активистам.

карточка в Сбербанке
4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Пожалуйста, пишите в сообщении слово "Экспертиза".

Спасибо:

Все платежи мы перечисляем на нашем сайте.

5000 рублей от Алексея Владимировича

300 рублей пришли от Константина Сергеевича

300 рублей пришли от Михаила Владимировича

1000 рублей пришли от Станислава Феликсовича

300 рублей пришли от Елены Викторовны

500 рублей пришли от пожелавшего не указывать имени

500 рублей пришли от Вячеслава Викторовича

200 рублей пришли от Натальи Николаевны

500 рублей пришли от Владимира Александровича

700 рублей пришли от Екатерины Викторовны

100 рублей пришли от Юрия Борисовича

1000 рублей пришли от Георгия Николаевича

300 рублей пришли от Аркадия Анатольевича

100 рублей пришли от Ларисы Александровны

500 рублей пришли от Игоря Борисовича

500 рублей пришли от Ольги Борисовны

700 рублей пришли от Вячеслава Анатольевича

1000 рублей пришли от Евгения Владиславовича

2000 рублей пришли от читателя по карте Тинькофф Банк

500 рублей пришли от Андрея Сергеевича

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От редакции

Вам небезразлична судьба города?

Аноним, 04 февраля 2021 20:42
"офисы партии "Родина и КПРФ. Это мошенники."

Тоже деньги опасаюсь им нести наученный 70 годами печального опыта.

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