Мошенники вымогают деньги на народную экспертизу по свалке ТКО у кладбища на остановках Бердска. Будьте бдительны!

Сбор средств осуществляется активистами в офисах партии "Родина" и КПРФ. Также средства можно перевести на карточку редакции "Курьер. Среда. Бердск". Все деньги будут направлены активистам.

На месте будущей свалки летом находился ангар-гараж и строительная техника

Собирают деньги под предлогом общественной экспертизы по полигону ТКО мошенники Бердска.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" представители организации "Зеленый патруль", мошенники были замечены жителями на остановках общественного транспорта.

- Прошла информация, что на остановках и в частном порядке к людям подходят некие "общественники" и собирают деньги на экспертизу. Пожалуйста, сообщите всем, что деньги мы собираем только в установленном порядке, по расписанию и в тех местах, которые озвучили ранее - офисы партии "Родина и КПРФ. Это мошенники. Большая просьба ко всем - передать своим знакомым, друзьям, родным, в общем всем вокруг, чтобы не попадались на такие уловки мошенников, - рассказали члены общественной организации Бердска "Зеленый патруль", сегодня, 4 февраля.

Сбор пожертвований активистами осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная КПРФ).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 89139856303 или 213-63-03. Также вопросы можно направить на почту 2136303@mail.ru. Телефон находится у бердского активиста Евгения Валерьевича Ченцова.

"Курьер. Среда. Бердск" также подключился к сбору денег на общественную экспертизу по полигону ТКО оуоло бердского кладбища - между с. Маяк Искитимского района и Бердском.

От главного редактора "Курьер. Среда. Бердск" Галины Коморниковой

Дорогие бердчане! Те, кто готов перечислить деньги на народную экспертизу - может отправить столько, сколько вам не жалко на жизнь без вони, на мою карту - редакция передаст деньги активистам.

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Пожалуйста, пишите в сообщении слово "Экспертиза".

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