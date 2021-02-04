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Избил фельдшера пьяный друг пострадавшей при падении девушки в Новосибирске

18:04 04.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следственный комитет сейчас проверяет не только факт нападения на медика, но и выясняет, при каких обстоятельствах упала девушка.

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Очередное нападение на медика "скорой" произошло в Новосибирске

В Новосибирской области по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи инициирован вопрос о передаче материалов доследственной проверки в региональное следственное управление. Об этом сообщили в четверг в региональном управлении СКР.

Из сообщения СМИ следует, что 4 февраля в скорую медицинскую помощь поступило сообщение о падении девушки из жилой квартиры дома №95/4 по улице Петухова в Кировском районе города Новосибирска. Прибывшие на место медицинские работники установили, что помощь пострадавшей не требуется. Во время выяснения обстоятельств произошедшего у девушки к фельдшеру подошел её молодой человек, который находился в состоянии опьянения, и нанес телесные повреждения.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления. В ходе проверки будет также выяснены обстоятельства, при которых девушка упала с высоты.

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