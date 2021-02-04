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Супераномальные морозы ударят в Москве впервые за 10 лет

19:01 04.02.2021 Фото: pixabay
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Синоптики обещают москвичам холод с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля.

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Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание", — сказал синоптик.

Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем.

"Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.

Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус 9-14, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.

Источник: РИА Новости

мороз москва погода похолодание прогноз погоды холод Евгений Тишковец
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