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Кремль опроверг заявления о массовых репрессиях в России

18:08 04.02.2021
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Пресс-секретарь президента отметил, что кто-то участвовал в этих незаконных акциях по своей воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей, которые распространяли призывы участвовать в протестах.

В Кремле не согласны с тем, что ситуацию в последнее время в стране в связи с протестами можно охарактеризовать как массовые репрессии.

"Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 4 февраля.

Так Песков отреагировал на реплику о том, что в истории новой России сейчас произошли массовые репрессии, поскольку по всей стране тысячи задержанных.

Пресс-секретарь президента отметил, что кто-то участвовал в этих незаконных акциях по своей воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей, которые распространяли призывы участвовать в протестах. "Они участвовали, и они были в ходе акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Никаких репрессий нет, и здесь в данном случае я не соглашусь с вами, с такими излишне эмоциональными оценками", - сказал Песков.

Он добавил: "Вы каждый раз забываете, что время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников (правоохранительных органов), что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер".

На уточняющий вопрос, анализируется ли в Кремле пропорция применения силы со стороны правоохранительных органов и со стороны протестующих, ведь на видео в публичном доступе таких действий со стороны силовиков гораздо больше, Песков сказал: "Не соглашусь с вами, это абсолютно спорный момент".

Он подчеркнул, что Кремль, также, как и все, "имеет доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видео, съемками и фотографиями", но также обладает другими записями и информацией от правоохранительных органов "непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции".

Песков прокомментировал и заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь о том, что сотрудники правоохранительных органов ее душили, добиваясь кода от телефона.

"Если это действительно было так, то, наверное, она должна уже быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - сказал пресс-секретарь президента.

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались многочисленными задержаниями.

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