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Переполнены камеры в спецприемнике после акций протеста в поддержку Навального

18:51 04.02.2021 Фото: Твиттер
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Арестованный главред "Медиазоны" Сергей Смирнов рассказал, что около 100 человек сидит в четырех камерах спецприемника, одна из них — женская.

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Сергея Смирнова поместили в 8-местную камеру, где находится 28 человек

Арестованные участники акций протеста 31 января провели в автозаках примерно пять часов, затем их разместили в Центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово, говорится в аккаунте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. По его словам, 28 человек поселили в камеру, рассчитанную на восемь мест.

«В 4:45 зашли все вместе, никакой проверки. Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест», — говорится в Twitter Смирнова, так же арестованного по решению суда.

По его словам, примерно в 8:00 арестованным принесли воду, «очень вежливо попросили немного потерпеть и всех нормально расселят». Смирнов добавил, что около 100 человек сидит в четырех камерах спецприемника, одна из них — женская. Около 10:00 утра обещали расселить, рассказал он. Смирнов отметил, что сотрудники центра ведут себя очень вежливо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить информацию об условиях содержания задержанных и, если она подтвердится, принять меры.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России. Первые акции протеста прошли 23 января.

арест митинг спецприемник
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От редакции

Вы были на митинге?

Гость, 04 февраля 2021 19:11
Тесно потому что пик сезона.

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