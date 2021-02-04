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Вылечилась от коронавируса Алиса Фрейндлих? Что с ней, рассказали коллеги по театру

19:21 04.02.2021 Фото: портал мэра и правительства Москвы
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Актриса пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная. Она попала в больницу 25 декабря.

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут", - рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

Источник: РИА Новости

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