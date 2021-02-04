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Проникнуть в самолет по паспортам СССР пыталась семейная пара с Москве

20:40 04.02.2021 Фото: pixabay
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Сотрудники аэропорта Внуково вызвали полицейских, так как пассажиры начали скандалить и требовали посадить их в самолет либо компенсировать сорванную поездку и предоставить жилье и питание.

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Настоящие паспорта у задержанных все равно были

Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую пару, которая пыталась проникнуть в самолет и осуществить перелет по паспортам несуществующей страны. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Мужчина и женщина, купившие билеты через интернет, прибыли на стойку регистрации на рейс до Астрахани и предъявили документы, а именно паспорта граждан СССР.

Позже сотрудники авиагавани были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали скандалить и требовали посадить их в самолет либо компенсировать сорванную поездку и предоставить жилье и питание.

В результате представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта. «Почему они ими не пользуются — большая загадка», — говорится в сообщении. На место также была приглашена бригада санитаров, однако они не увидели необходимости в оказании какой-либо помощи паре, и впоследствии ее все же отпустили.

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От редакции

Почему не пользуются настоящими?

Психиатр, 04 февраля 2021 21:08
Сектанты.

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