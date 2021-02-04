Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд

Ведомство запрашивает на эти и другие цели по поддержке безработных до 12 млрд рублей в 2021 году.

Всего на биржах труда числятся 2,5 млн человек

Министерство труда и социальной защиты предлагает возмещать работодателям часть расходов на зарплаты сотрудников, числившихся безработными. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство запрашивает на эти и другие цели по поддержке безработных до 12 млрд рублей в 2021 году. В октябре прошлого года Минтруд запрашивал 35 млрд рублей на выплату безработным социальных пособий.

По данным Минтруда, с апреля прошлого года по январь этого безработных в России стало на 1,9 млн человек больше — всего на биржах труда числятся 2,5 млн человек, с 11 по 25 января 2021 года в стране было уволено 615,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Министерство труда предлагает вести отсчёт повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты.

Источник: Парламентская газета