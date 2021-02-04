Мошенничество с закупкой лекарств на 80 млн рублей выявили в НИИ туберкулеза в Новосибирске

Фигурантами дела являются четверо, в их числе бывший директор института Владимир Краснов. Он подозревается в присвоении вверенных средств в особо крупном размере и отмывании денег.

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ

В Новосибирске правоохранительные органы выявили крупные махинации с закупками медизделий и лекарственных препаратов для НИИ туберкулеза Минздрава РФ. По данным источника “Ъ”, знакомого с ходом следствия, криминальная схема с завышением цен принесла ее участникам доход свыше 80 млн руб. Фигурантами дела являются четверо, в их числе бывший директор института Владимир Краснов. Он подозревается в присвоении вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).

Уголовное дело стало вторым для Владимира Краснова, который руководил НИИ с 1989 по 2019 год. Он также подозревается в хищении имущества института на сумму около 1,6 млн руб. Это дело было возбуждено в мае 2020 года и еще расследуется.

В НИИ, который он впоследствии возглавил, Владимир Краснов пришел в 1978 году, сразу после окончания Новосибирского мединститута. С 1978 по 1987 год он был младшим научным сотрудником легочно-хирургического отделения, с 1987 по 1989 год — старшим научным сотрудником того же отделения. В 1989 году коллектив института избрал Владимира Краснова своим директором. Спустя десять лет ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «фтизиатрия», в 2002 году — звание заслуженного врача РФ. В декабре 2019 года Владимир Краснов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ — единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием, основанный в 1943 году.

Источник: Коммерсант