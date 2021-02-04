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Как Путин воспринимает участников незаконных акций, рассказал Песков

20:51 04.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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В Кремле ранее называли организаторов несогласованных акций провокаторами. Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона".

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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России

Президент РФ Владимир Путин воспринимает людей, выходящих на незаконные акции, но ведущих себя мирно, в первую очередь как граждан РФ, но также и как тех, кто нарушает закон, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, главное как граждан России", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин воспринимает тех людей, кто выходит на несогласованные акции, но при этом ведет себя мирно.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

Источник: РИА Новости

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