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Продают бензин за 100 рублей и места за 1000 в очереди на АЗС

19:32 04.02.2021 Фото: pixabay
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной. По его словам, власти совместно с Минэнерго России работают над ее разрешением.

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Топлива на всех не хватает

Жители Хабаровска, где несколько дней наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, начали продавать места в очереди на автозаправочных станциях (АЗС). Кроме того, в интернете появились объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое выше рыночной, сообщает DVHAB.RU.

Автор одного из таких объявлений, который приводит портал, предлагает литр бензина Аи-92 за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей. Аи-98 и дизтоплива в продаже нет.

DVHAB.RU отмечает, что такие граждане, приезжая на автозаправки, сначала заливают бензин в бочки и канистры, а потом выставляют их на продажу. Это приводит к тому, что топлива не хватает на всех. Однако, по данным портала, многие хабаровчане согласны переплачивать, «лишь бы не остаться без транспорта».

По данным РИА Новости, также в сети появились предложения занять очередь на АЗС за тысячу рублей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной. По его словам, власти совместно с Минэнерго России работают над ее разрешением. «Сегодня в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку», — цитирует Дегтярева его официальный Telegram-канал.

В середине января в регионе остановилось производство бензина из-за технических проблем. Это привело к дефициту топлива. Уже несколько дней на местных автозаправках наблюдаются очереди из десятков машин. Водители ждут возможности приобрести бензин по несколько часов, многие стоят ночью.

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