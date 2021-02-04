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Новые выплаты по 20 000 рублей в месяц женщинам с детьми объявили в Госдуме

20:07 04.02.2021 Фото: pixabay
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На фоне пандемии коронавируса сокращение населения России стало рекордным за 15 лет. Новое пособие улучшит демографические показатели в стране, уверены депутаты.

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Такая мера поможет женщине пережить сложный период беременности

В настоящее время в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Николай Земцов. По его словам, соавторами документа выступают парламентарии Пётр Толстой и Инга Юмашева.

Как отметил депутат, такая мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. В конечном счёте это улучшит демографические показатели в стране.

Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребёнку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Мы находимся в состоянии его (законопроекта) разработки, — пояснил Земцов.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, добавил он.

На фоне пандемии коронавируса сокращение населения России стало рекордным за 15 лет. На 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, число жителей страны составило 146,24 млн. Это на 510 тысяч тысяч меньше, чем годом ранее (146,75 млн). Более масштабное сокращение численности населения было по итогам 2005 года, когда оно уменьшилось на 564,5 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки желающих сделать аборт россиянок. По его словам, недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё.

По данным Минздрава, в 2019 году было 523,3 тысячи прерываний беременности.

Источник: news.ru

20 тысяч выплата беременным пособие сертификат
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