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Скончался бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

19:55 04.02.2021 Фото: instmech.ru
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Он умер в возрасте 66 лет. Филатов занимал должность главного санитарного врача Москвы с 1993 по 2012 год.

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Филатов занимал должность главного санитарного врача Москвы с 1993 по 2012 год
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер замглавврача больницы скорой помощи, куда привезли Навального после отравленияСкончался бывший главный санитарный врач Москвы Николай ФилатовЕщё 687 новостей

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Николай Филатов умер в возрасте 66 лет. Об этом в четверг сообщили в институте.

"С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий правительства РФ в области образования Николай Николаевич Филатов", - говорится в сообщении.

Филатов занимал должность главного санитарного врача Москвы с 1993 по 2012 год. В институте напомнили, что под его руководством была сформирована система социально-гигиенического мониторинга, обеспечивающая эпидемиологическое благополучие города, а также разработан и утвержден региональный календарь прививок, создана стратегия сдерживания эпидемического роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

С 2012 года Филатов занимал должность заместителя директора института по научной работе, руководил направлением "Совершенствование методов эпиднадзора и профилактики социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний".

Филатов также сочетал научную работу с педагогической деятельностью, являлся заведующим кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, членом-корреспондентом Российской академии наук, членом-корреспондентом Международной академии информатизации, академиком Академии естественных наук.

академик НИИ умер членкор Николай Филатов
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От редакции

Соболезнуем

Аноним, 04 февраля 2021 20:19
Но, просто ли так скончался Николай Филатов после критики карантинных мер как московского Собянина, так и по всей стране....

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Скончался бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов