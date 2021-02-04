Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников

Своим заработком она делилась с представительницей комитета здравоохранения Волгоградской области. Чиновницы тоже стала фигурантом уголовного дела.

Главный врач Волжской детской городской больницы фиктивно трудоустроил на различные должности 11 "мертвых душ"

Главный врач детской больницы города Волжский взят под стражу по подозрению в получении денег за фиктивно трудоустроенных специалистов. По решению Центрального районного суда он останется в следственном изоляторе до 1 апреля.

Как сообщает ТАСС, по данному уголовному делу также проходит сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области. Ей суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, главный врач Волжской детской городской больницы фиктивно трудоустроил на различные должности 11 "мертвых душ" и получал за них зарплату в течении пяти лет. Общая сумма полученных денег составила не менее четырех миллионов рублей.

Своим заработком главврач делился с представительницей комитета здравоохранения Волгоградской области. С 2016 по 2021 годы он передал не менее 2,5 миллионов рублей. 1 февраля при получении очередной части денежных средств чиновница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.