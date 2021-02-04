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Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников

22:24 04.02.2021 Фото: Pixabay
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Своим заработком она делилась с представительницей комитета здравоохранения Волгоградской области. Чиновницы тоже стала фигурантом уголовного дела.

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Главный врач Волжской детской городской больницы фиктивно трудоустроил на различные должности 11 "мертвых душ"

Главный врач детской больницы города Волжский взят под стражу по подозрению в получении денег за фиктивно трудоустроенных специалистов. По решению Центрального районного суда он останется в следственном изоляторе до 1 апреля.

Как сообщает ТАСС, по данному уголовному делу также проходит сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области. Ей суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, главный врач Волжской детской городской больницы фиктивно трудоустроил на различные должности 11 "мертвых душ" и получал за них зарплату в течении пяти лет. Общая сумма полученных денег составила не менее четырех миллионов рублей.

Своим заработком главврач делился с представительницей комитета здравоохранения Волгоградской области. С 2016 по 2021 годы он передал не менее 2,5 миллионов рублей. 1 февраля при получении очередной части денежных средств чиновница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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