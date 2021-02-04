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Путин подписал: "странные" семейные правила и международные законы Россия вправе не исполнять

21:35 04.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Подписанные президентом закон закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами.

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Поправки устраняют имеющиеся противоречия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Семейный кодекс предусматривал, что "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора". Однако, согласно обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в стране.

В связи с этим в кодекс вносятся поправки, устанавливающие, что "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". Как отмечается в законе, такое противоречие может быть установлено в определенном федеральным конституционным законом порядке.

подписал документ поправки противоречия семейный кодекс Владимир Путин
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От редакции

Вы читали семейный кодекс?

Аноним, 04 февраля 2021 21:45
Это прямая дискриминация! Тогда как быть с неукоснительным соблюдением рекомендаций частной лавочки под названием "ВОЗ"?
Аноним, 04 февраля 2021 21:59
В основном законе в ст 15.4. написано, что "Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора". И никто это не менял. Сомневающиеся могут открыть новый вариант конституции РФ и убедиться в этом самостоятельно.

Так что всё это словоблудие по поводу "не допускается ..." не имеет ровно никакого значения и смысла. Подписали международный договор - будьте добры исполнять! И это всё строго в соответствии с ОСНОВАМИ конституционного строя РФ.

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