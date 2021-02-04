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Новое число жертв СССР в годы Великой Отечественной войны назвали в Кремле

21:25 04.02.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Обновленные данные по потерям значительно превышают общепринятые цифры, заявил помощник президента Мединский. Каксчитали?

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Устоявшихся, "железных" цифр жертв среди населения в войну нет по сей день

Совокупная цифра потерь среди красноармейцев и мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны превышает общепринятые. Для их уточнения необходимо провести дополнительные исследования, считает помощник президента России Владимир Мединский.

"Скорее всего, как считают военные специалисты, совокупная цифра реальных потерь [населения СССР в Великую Отечественную войну] несколько выше, чем 26,6 млн - канонической, минимальной подтвержденной цифры. А вот насколько она выше - на несколько сот тысяч, на миллионы - этим, я думаю, и надо будет заняться, еще раз глубоко изучив этот вопрос. Именно тогда мы выйдем на точную цифру жертв геноцида на мирной территории", - сказал он, выступая на расширенном заседании президиума Российского исторического общества.

Мединский подчеркнул, что окончательно устоявшихся, "железных" цифр жертв среди населения в войну нет по сей день. Он пояснил, что, по разным оценкам, разброс числа погибших мирных жителей составляет от 13,5 до 18 млн.

Как рассказал помощник президента, разногласия вокруг общей цифры потерь возникают из-за того, что используется разный аппарат категорий. "Некоторые не понимают разницу между прямыми потерями, косвенными потерями, демографическими, безвозвратными - это весьма сложные категории. И плюс надо понимать, что все эти цифры огромных масштабов, когда отсутствует возможность поименно найти каждого погибшего и выяснить обстоятельства его гибели, носят расчетный характер - они вычислены математически тем или иным путем", - уточнил он.

Мединский обратил внимание, что при расчете ученые вычитают естественную смертность за тот период. "Мы должны понимать, что автоматическое исключение всей так называемой естественной смертности приводит к тому, что полученная расчетная цифра не бьется потом с суммарными цифрами, которые мы начнем считать по отдельным категориям жертв. Если мы начнем считать, сколько в тылу умерло, от каких болезней, сколько не вернулось из плена, по каким обстоятельствам. Есть те, кто из плена ушли на запад, тоже это надо учитывать", - добавил он.

Источник: ТАСС

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