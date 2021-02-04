Вакцину от коронавируса-мутанта разрабатывает центр Гамалеи: Зачем нужен четвертый препарат

Эксперты заявляют, что ничего подобного до сих пор не создавали в мире. Стоимость начальной стадии проекта 25-30 млн рублей.

Попытка создать эту вакцину — «совершенно разумная»

Разработчики «Спутника V» из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создадут еще одну вакцину против коронавируса, теперь по другой технологии. Чем она будет отличаться от других и зачем нужна еще одна вакцина?

Министерство здравоохранения согласовало государственное задание Центру имени Гамалеи на разработку в 2021 году прототипа вакцины на основе VLP (virus-like particles, то есть вирусоподобных частиц) для профилактики коронавируса.

Государственное задание Центру было утверждено заместителем министра Татьяной Семеновой в конце декабря 2020 года. На это обратили внимание в «Фамацевтическом вестнике».

Что такое VLP

«Вирусоподобные частицы не могут вызывать заболевание, а должны работать только на создание иммунного ответа», — рассказал Forbes научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. По словам научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФТМ) Александра Чепурнова «VLP используются и в других вакцинах», но среди вакцин [против COVID-19], уже поступивших в гражданский оборот, ни в России, ни за рубежом таких вакцин нет.

Чепурнов считает, что попытка [Центра имени Гамалеи] создать эту вакцину — «совершенно разумная». «Нам придется [в течение жизни] вакцинироваться несколько раз, а созданный уже препарат «Спутник V» для этого не подойдет, — говорит он. — После прививки будет получен иммунитет, но еще раз использовать эту вакцину не удастся». Она настроена против S-белка — той самой внешней «короны», с помощью которой вирус «прицепляется» в организме, — но именно этот белок подозревают в склонности к мутациям, и он может со временем измениться. Поэтому нужно создавать препараты, в которых будут задействованы другие, кОровые (то есть внутренние) белки вируса, объясняет Чепурнов.

VLP-вакцины хороши тем, говорит он, что, во-первых, используют другие белки, а во-вторых — другой подход: для создания «портрета» вируса-противника в эту вакцину можно «навесить» еще и дополнительные белки, готовящие организм к разному поведению, разным штаммам вируса.

Сколько это стоит

По подсчетам «Фармвестника», сославшегося на приложение к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета (документ оказался пустым), на разработку новой вакцины из средств федерального бюджета может быть выделено около 25 млн рублей. В Минздраве эту сумму не подтвердили, заявив только, что «с учетом ранее выполняемых учреждением работ, применять используемый подход для оценки стоимости создания лекарственных препаратов представляется некорректным, особенно при том, что для осуществления отдельных стадий разработок могут быть использованы иные источники финансирования».

Зверев из Института имени Мечникова замечает, что «научная часть работы — не очень дорогая, дорогие исследования по изучению эффективности и безопасности вакцины». Обычно, рассказывает он, «за научную разработку просят около 30 млн рублей, а на испытания и исследования могут использовать гранты от Министерства промышленности и торговли, а это несколько сотен миллионов». При этом, объясняет он, обязательно участие компаний, которые будут выпускать вакцину. В зависимости от условий гранта, им придется инвестировать от 40% до 50% бюджета этого проекта, так как клинические испытания должны проводиться на препарате, привязанном к конкретному производству.

Чепурнов тоже считает, что 25 млн рублей может хватить только на научную часть создания вакцины. «Я видел в прессе, что на разработку «Спутника V» было потрачено 1,5 млрд рублей», — вспоминает ученый. Он приводит пример, как в ФТМ «изыскали около 100 000 рублей, чтобы сделать свой прототип интраназальной — то есть для закапывания в нос — «убитой» вакцины. «А дальше нужны лабораторные животные, в идеале — обезьяны, нужны помещения, в которых разрешено работать, и тут-то требуются сотни миллионов рублей, которых у нас, к сожалению, не нашлось».

Какие вакцины уже есть

В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Она двухкомпонентна, то есть повторный укол необходимо сделать через три недели после первого. Вакцина состоит из оболочки аденовируса человека (вектора), то есть носителя, который доставляет генетический материал в клетку. Вызывающий инфекцию генетический код самого аденовируса удаляется, а взамен вставляется материал с кодом белка от «шипа». Главные преимущества вакцины— это безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний «Спутник V», что фактически означает ее международное признание. Эффективность вакцины составляет 91,6%.

«ЭпиВакКорона» — это субъединичная, то есть содержащая только фрагмент или белок вируса, вакцина. Имунный ответ организма формируется на пептиды, распознаваемые имунной системой. Пептиды соединены с белком-носителем и закреплены на вспомогательном веществе. Пептидные вакцины считаются более безопасными для пожилых людей, так как риск побочных эффектов ниже, чем в других типах вакцин. Результаты ее эффективности будут известны в феврале, заявлял ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Вакцина Центра имени Чумакова «КовиВак». Это цельновирионная вакцина, в основе которой «убитый» вирус SARS-CoV-2: у него нет инфекционных свойств, но при этом он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Отличие других существующих вакцин от разработки Центра имени Чумакова заключается в использовании не всего вируса, а части его генома, а именно частица так называемого шипа вируса — S-белок. Методами генной инженерии этот фрагмент или «вырезается» из генома и используется в вакцине, или синтезируется искусственным путем, как у вакцин компаний Pfizer и Moderna. И в итоге антитела вырабатываются не к цельному вирусу, а к его части. Вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы, заявлял премьер-министр Владимир Мишустин.