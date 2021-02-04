Путин: сдерживание цен на продукты должны почувствовать покупатели

Ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления, заявил президент.

Ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется

Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщает сайт Кремля.

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", - сказал Путин.

При этом президент одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. Глава государства также констатировал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется.

Ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления, заявил Путин. "Несколько раз мы обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров, - напомнил глава государства. - Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается [вопросом]".

Президент напомнил, что регулирование цен на такие товары "безусловно, должно в рамках рыночных процедур происходить, рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления".

Путин также предложил министру подробнее обсудить эту тему.