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Путин: сдерживание цен на продукты должны почувствовать покупатели

22:56 04.02.2021 Фото: кремлин.ру
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Ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления, заявил президент.

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Ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется

Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщает сайт Кремля.

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", - сказал Путин.

При этом президент одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. Глава государства также констатировал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется.

Ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления, заявил Путин. "Несколько раз мы обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров, - напомнил глава государства. - Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается [вопросом]".

Президент напомнил, что регулирование цен на такие товары "безусловно, должно в рамках рыночных процедур происходить, рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления".

Путин также предложил министру подробнее обсудить эту тему.

 продукты продовольствие цены Владимир Путин
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От редакции

Нужно, чтобы государство регулировало цены на продукты?

Поросёнок Пётр, 04 февраля 2021 23:55
Нужно было ввести в Конституцию статью об обязанности гражданам РФ "Чувствовать усилия правительства по сдерживанию цен" и статью в УК РФ, об отказе чувствовать усилия правительства по сдерживанию цен, от 3 до 5 в колонии общего режима.

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