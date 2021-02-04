Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%

Эксперт считает, что «до 2017 года категория граждан «18-24» справедливо считалась наиболее лояльной, их называли «путинским поколением». Но потом все поменялось.

44% опрошенных людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что Россия идет в правильном направлении

Эксперты говорят, что за последние годы уровень одобрения институтов власти в России наоборот показал рост, исключением же стал только институт президентства. И если раньше Владимир Путин был активом, то сейчас он становится обузой.

Для молодых людей президент Путин — «человек из другой эпохи», он «устарел».

При этом тенденция вряд ли окажет существенное влияние на результаты выборов, говорят эксперты. Так как в России митингуют одни люди, а вот голосуют вообще другие.

44% опрошенных людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что Россия идет в правильном направлении, 48% респондентов этой возрастной категории с таким утверждением не согласны. Еще более пессимистично на развитие ситуации в стране смотрят те, кому сейчас от 25 до 39 лет — 43% опрошенных этой возрастной категории сообщили, что Россия движется по неверному пути, почти столько же ответивших (44%) с этим не согласны.

Эксперты «Левада-центра» проводили опрос с 29 января по 2 февраля 2021 года. То есть сразу после первого митинга сторонников Алексея Навального в 2021 году и во время проведения двух других массовых несанкционированных акций. Заметим, что в этот период власти особенно активно муссировали тему о том, что организаторы несогласованных митингов призывают к участию в них подростков и даже детей. Представители различных силовых ведомств и министерств, депутаты и чиновники устроили массовую кампанию, в ходе которой называли организаторов митинга «политическими педофилами». Однако среди участников акций, прошедших 23 и 31 января, подростков, а уж тем более детей практически не было, чего нельзя сказать об акции 2 февраля.

В опросе «Левада-центра» принимали участие 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Деятельность президента Владимира Путина одобряет 51% среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет, причем в 2018 году таких было значительно больше — 80%. Не одобряют работу главы государства почти столько же респондентов — 46%. При этом деятельность губернаторов молодые люди оценивают куда выше — так, например, уровень одобрения деятельности глав субъектов среди молодых людей находится на уровне 63%, не одобряют работу губернаторов треть респондентов.

Самый высокий уровень одобрения работы Владимира Путина зафиксирован среди тех россиян, кому больше 55 лет — 74%. Кстати, по данным «Левада-центра», даже в этой возрастной категории за последние два года произошло снижение уровня одобрения — в 2018 году 82% людей старше 55 лет говорили, что работу Путина на посту лидера одобряют.

Уровень доверия президенту Владимиру Путину также показал существенное снижение с 2018 года. Если в июне 2018 года Путину доверяли 48% участников опроса, то в январе 2021 года — лишь 29%.

«Президент стал обузой»

Политолог Екатерина Шульман напоминает, что «до 2017 года категория граждан «18-24» справедливо считалась наиболее лояльной, их называли «путинским поколением»». «Считалось, что они патриотично настроены, никакой другой власти кроме нынешней они не видели, и ею в целом довольны, полагая, что их жизнь лучше, чем была у их родителей, а дальше будет еще лучше.

Все стало меняться с 2017 году: видимым знаком изменений стали молодежные протесты, организованные Алексеем Навальным после выхода фильма «Он вам не Димон». Но на самом деле эти события совпали с эрозией крымского консенсуса.

Как и во всех остальных социологически измеряемых тенденциях, речь идет не о том, что молодежь пошла какая-то другая, а о том, что происходят процессы во всем обществе, но на молодых они виднее. Точно так же с одобрения президента — уровень одобрения стал снижаться после пика 2014–2016 годов, после 2018 года это снижение приобрело неостановимую динамику», — считает эксперт.

Шульман подчеркивает, что «в 2020 году рейтинг одобрения всех социальных и политических институтов вырос. Больше всего это коснулось НКО, региональных и местных властей, даже крупный и средний бизнес, банки приобрели больше доверия, чем имели год назад. То же касается консервативных институтов: армии, ФСБ и православной церкви. Однако доверие к президенту продолжается снижаться: он единственный, кто в 2020-м не испытал на себе позитивного эффекта от объединения вокруг флага, главным бенефициаром которого он ранее был». «Раньше в картине респондентов президент был единственным светлым пятном, то теперь он агрегатор недовольства: то, что людям не нравится, всё чаще ассоциируется скорее с президентом, чем, например, с правительством», — говорит Екатерина Шульман.

Однако эксперт предупреждает, что «говоря о том, как влияют общественные настроения на результаты выборов в России, нужно помнить, что молодые на выборы меньше ходят, причем тем реже, чем ниже уровень выборной кампании. «И это общемировая тенденция, которая часто заставляет наблюдателей обманываться, думая, что, например, массовые митинги приведут к тому, что избиратели столь же массово проголосуют. Дело в том, что митингуют одни, голосуют вторые, а считают третьи», — добавляет эксперт.

«Тем не менее сказать, что протестные настроения никак не влияют на выборные результаты, нельзя даже в России. Если упрощать, описанная тенденция приведет к тому, что с каждым следующим месяцем для сохранения стабильности политической системы нынешней президент всё больше будет становиться не активом, а обузой. Прежняя привычная политическая ситуация, в которой никто не популярен, кроме президента, и он единственный, кто может дать системе легитимность, чем дальше, тем больше выворачивается наоборот», — считает Шульман.

«Срок годности истек»

Политолог Константин Калачев заявил Znak.com, что данные опроса показывают: «по мнению значительной части нашей молодежи срок эксплуатации президента подошел к концу, срок годности истек». «Сейчас идет активно идет борьба модерна и архаики, нового и старого. Молодежи хочется расширения пространства свободы, хочется другой атмосферы вокруг себя, хочется открытости, хочется плюрализма. Молодежь живет другими ценностями, для многих из них Владимир Путин — человек из другой эпохи, президент устарел. И что он им может предложить? У молодых запрос на новое, а им предлагают законсервировать все старое. У них запрос на свободу самовыражения, свободные выборы, а им предлагается в лучшем случае управляемая демократия, а на самом деле — электоральный авторитаризм», — говорит эксперт.

Источник: Знак