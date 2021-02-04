ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД

Сейчас образцы ДНК обязательно берут у осужденных за тяжкие преступления, а также за любые преступления против личности и половой неприкосновенности; у неопознанных мертвецов.

Сдавать ДНК родственники будут добровольно

Министерство внутренних предлагает ввести обязательную геномную регистрацию без вести пропавших людей и их родственников. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас образцы ДНК обязательно берут у осужденных за тяжкие преступления, а также за любые преступления против личности и половой неприкосновенности; у неопознанных мертвецов. Также регистрации подлежит геномная информация неизвестных лиц, ДНК которых было обнаружено при расследовании.

МВД предлагает дополнить этот перечень пропавшими без вести и их близкими родственниками — родителями, полнородными братьями и сестрами, детьми. Соответствующий законопроект находится на общественном обсуждении.

При этом сдавать ДНК родственники будут добровольно. В МВД сообщили, что хотят включить эту категорию в перечень для обязательной геномной регистрации, чтобы упростить родным пропавших сдачу материала, так как в этом случае она бесплатна. В отличие от добровольной регистрации, когда за нее берут деньги.

Законопроект МВД предполагает, что геномная информация близких родственников пропавшего будет храниться до установления места нахождения лица, но не более 70 лет. Также она может быть уничтожена по письменному заявлению самих людей, сдавших материал.