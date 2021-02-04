Названа новая дата суда над Навальным

Изменили и место судебного заседания по делу о клевете на фронтовика. Что грозит оппозиционеру, которого уже приговорили к 3,5 года колонии общего режима?

Слушание перенесли в Бабушкинский суд на улице Летчика Бабушкина

5 февраля в Москве в судебном участке мирового судьи №321 на улице Молодцова было назначено заседание по делу о клевете - Алексей Навальный подозревается в том, что он, в частности, оклеветал ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. Артеменко снялся в агитационном ролике за поправки в Конституцию, после чего вместе с другими героями таких видео подвергся резкой критике Навального.

Слушание переносили несколько раз. Дело - уголовное, однако наказание по нему, согласно действовавшему на момент инкриминируемого Навальному преступления закона - это штраф до миллиона рублей, или доход осужденного в срок до одного года, или обязательные работы до 240 часов. Теперь за клевету по измененному закону может быть назначено лишение свободы.

Как стало известно сегодня, слушание перенесли в Бабушкинский суд на улице Летчика Бабушкина, передает МК.

Напомним, что Навального накануне приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше". Но с учетом домашнего ареста за решеткой он проведет 2 года и 8 месяцев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".