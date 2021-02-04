Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно

Выяснилось, что участок был передан в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. На самом деле там находилась стоянка без ограждения.

Основанием ля проверки послужила гибель матери и маленького ребёнка

С арендатором стоянки около реки Мулянка, где утонули мать с ребёнком, расторгнут договор.

Прокуратура Индустриального района Перми проверила, как Департамент земельных отношений администрации города контролировал порядок использования земельного участка, переданного в аренду. Основанием послужила гибель матери и маленького ребёнка – машина, в которой они находились, скатилась в реку.

По результатам проверки выяснилось, что участок, расположенный на шоссе Космонавтов, 244 б, был передан в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. На самом деле там находилась стоянка.

«Не ограничивался проезд транспорта через данный участок, а также на нем располагалась несанкционированная парковка автотранспортных средств.

По итогам прокуратурой руководителю Департамента земельных отношений администрации Перми внесено представление с требованием принять меры к расторжению договора аренды», – пояснили в прокуратуре по Пермскому краю.

Арендатору уже направили уведомление о расторжении договора аренды. Вопрос о полном устранении нарушений находится на контроле прокуратуры.