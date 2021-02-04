04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно

22:35 04.02.2021 Фото: pxhere
0

Выяснилось, что участок был передан в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. На самом деле там находилась стоянка без ограждения.

% name% title
Основанием ля проверки послужила гибель матери и маленького ребёнка

С арендатором стоянки около реки Мулянка, где утонули мать с ребёнком, расторгнут договор.

Прокуратура Индустриального района Перми проверила, как Департамент земельных отношений администрации города контролировал порядок использования земельного участка, переданного в аренду. Основанием послужила гибель матери и маленького ребёнка – машина, в которой они находились, скатилась в реку.

По результатам проверки выяснилось, что участок, расположенный на шоссе Космонавтов, 244 б, был передан в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. На самом деле там находилась стоянка.

«Не ограничивался проезд транспорта через данный участок, а также на нем располагалась несанкционированная парковка автотранспортных средств.

По итогам прокуратурой руководителю Департамента земельных отношений администрации Перми внесено представление с требованием принять меры к расторжению договора аренды», – пояснили в прокуратуре по Пермскому краю.

Арендатору уже направили уведомление о расторжении договора аренды. Вопрос о полном устранении нарушений находится на контроле прокуратуры.

погибли стоянка утонули
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
22:50 04-02-2021
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
Отравились водой из-под крана 92 человека
22:50 04-02-2021
Отравились водой из-под крана 92 человека
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
22:45 04-02-2021
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
22:35 04-02-2021
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
22:29 04-02-2021
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
22:24 04-02-2021
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
22:20 04-02-2021
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
22:16 04-02-2021
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
22:00 04-02-2021
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд
21:54 04-02-2021
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд