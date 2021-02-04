04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео

22:29 04.02.2021 Фото: стоп кадр с видео
0

Этим шагом музыкант фактически назначил цену за свою собственную голову. Он платил за драгоценный камень в 10 карат на протяжении четырех лет, взяв его в рассрочку.

% name% title
Этим шагом рэпер фактически назначил цену за свою собственную голову

Амбиции всех рэперов мира переплюнул 26-летний музыкант из Филадельфии. Лил Узи Верт импланттровал себе в лоб розовый бриллиант весом 10 карат.

Новым лицом артист уже похвастался в соцсетях, подписав видео: "Красота - это боль".

Этим шагом рэпер фактически назначил цену за свою собственную голову в 24 миллиона долларов. Столько и стоит розовый бриллиант. К слову, сам Лил платил за него на протяжении четырех лет, взяв его в рассрочку.

Верт ранее рассказывал, что драгоценный камень стоит дороже, чем все его имущество. А операцию по имплантации бриллианта выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

24 миллиона бриллиант украсил лоб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красота?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
22:50 04-02-2021
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
Отравились водой из-под крана 92 человека
22:50 04-02-2021
Отравились водой из-под крана 92 человека
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
22:45 04-02-2021
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
22:35 04-02-2021
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
22:29 04-02-2021
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
22:24 04-02-2021
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
22:20 04-02-2021
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
22:16 04-02-2021
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
22:00 04-02-2021
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд
21:54 04-02-2021
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд