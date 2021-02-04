Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео

Этим шагом музыкант фактически назначил цену за свою собственную голову. Он платил за драгоценный камень в 10 карат на протяжении четырех лет, взяв его в рассрочку.

Этим шагом рэпер фактически назначил цену за свою собственную голову

Амбиции всех рэперов мира переплюнул 26-летний музыкант из Филадельфии. Лил Узи Верт импланттровал себе в лоб розовый бриллиант весом 10 карат.

Новым лицом артист уже похвастался в соцсетях, подписав видео: "Красота - это боль".

Этим шагом рэпер фактически назначил цену за свою собственную голову в 24 миллиона долларов. Столько и стоит розовый бриллиант. К слову, сам Лил платил за него на протяжении четырех лет, взяв его в рассрочку.

Верт ранее рассказывал, что драгоценный камень стоит дороже, чем все его имущество. А операцию по имплантации бриллианта выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.