04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими

22:00 04.02.2021 Фото: Telegram-канал BAZA
0

Находясь за рулем Toyota Land Cruiser, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, в котором была семья с двумя детьми.

% name% title
На месте ДТП с четырьмя жертвами

Брат главы Республики Северная Осетия Казбек Битаров покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами, по которому он проходил подозреваемым. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, тело Битарова нашли у него дома.

Авария с участием Битарова произошла в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии. Как пишет Baza, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, в котором была семья с двумя детьми, — все они погибли. Битаров серьезно не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, брат главы Северной Осетии задержан не был.

Toyota Land Cruiser ДТП покончил с собой уголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не вынес позора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
22:50 04-02-2021
Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели
Отравились водой из-под крана 92 человека
22:50 04-02-2021
Отравились водой из-под крана 92 человека
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
22:45 04-02-2021
ДНК-регистрацию пропавших без вести и их родственников хочет ввести в России МВД
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
22:35 04-02-2021
Утонули в скатившейся в реку машине мать и ее ребенок. Стоянку соорудили незаконно
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
22:29 04-02-2021
Рэпер Лил имплантировал в лоб розовый бриллиант за $24 млн. Смотрите видео
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
22:24 04-02-2021
Арестовали из-за мертвых душ главврача детской больницы: 5 лет она получала зарплату за 11 несуществующих сотрудников
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
22:20 04-02-2021
Эти ласковые слова хочет услышать каждый мужчина. Топ ласковых прозвищ для мужчин
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
22:16 04-02-2021
Уровень одобрения Путина среди молодежи за 2 года рухнул на 36%
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
22:00 04-02-2021
Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд
21:54 04-02-2021
Компенсировать бизнесу расходы за устройство безработных хочет Минтруд