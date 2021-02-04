Покончил с собой брат главы Северной Осетии после ДТП с четырьмя погибшими

Находясь за рулем Toyota Land Cruiser, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, в котором была семья с двумя детьми.

На месте ДТП с четырьмя жертвами

Брат главы Республики Северная Осетия Казбек Битаров покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами, по которому он проходил подозреваемым. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, тело Битарова нашли у него дома.

Авария с участием Битарова произошла в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии. Как пишет Baza, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, в котором была семья с двумя детьми, — все они погибли. Битаров серьезно не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, брат главы Северной Осетии задержан не был.