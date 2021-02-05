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За окном холод и снег? Зато дома тепло и уютно в любую погоду с окнами от компании "Профессионал"

08:18 05.02.2021 Фото: Пластиковые окна "Профессионал"
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Выбирая нас, вы выбираете качественные и долговечные окна для своего дома! Наш опыт -ваша уверенность!

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Новейшие оконные технологии

Окна от компании "Профессионал" это:

-гермитичность;

-ветро, влагонепроницаемость;

-отличная шумоизоляция

-приятная цена;

-бесплатный замер и вызов специалиста;

-быстрая и качественная установка окон;

-долговечность.

Выбирая нас, вы выбираете качественные и долговечные окна для своего дома! Наш опыт -ваша уверенность!

Всегда ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 67, 2 этаж, 209к.

Номер для связи: 3-71-81, 8-913-206-71-66, 8-913-981-27-57

Источник: Раздел Пластиковых окон "Профессионал" на сайте Весь Бердск

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