05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Признайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска

10:24 05.02.2021 Фото: pixabay
3 4

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

% name% title
Признаться в любви порой очень сложно

Дорогие влюбленные жители Бердска, уже совсем скоро наступит 14 февраля - День святого Валентина, он также Валентинов день или День всех влюблённых. Праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. И пусть праздник европейский, но редакция "Курьер. Среда. Бердск" уверена, чтобы признаться в любви в первый раз или сотый, не нужен особенный день.

Приглашаем вас признаться в любви своей второй половинке на сайте "Курьер. Среда. Бердск". К 14 февраля мы выпустим открытку с признаниями жителей Бердска, которую разместим на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

14 февраля признание в любви
Мнение читателей
1
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы признались в любви?

Аноним, 31 января 2021 22:54
Зачем праздновать день однополой любви? Это не наш день любви и верности, а католический. Сначала выясните всю правду об это #празнике#, а потом агитируйте!
Ленусик, 04 февраля 2021 10:38
За однополую любовь мы не агитируем, а лишний раз сказать любимому человеку хорошие и добрые слова можно и нужно. И вашим любимым это будет приятно!
Аноним, 04 февраля 2021 19:04
Так скажи! Зачем тебе тогда эти отмазки с "праздниками" и навязанным днём шопоголика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины "ЭпиВакКорона"
11:00 05-02-2021
Сколько длится иммунитет к ковиду после прививки, рассказали разработчики вакцины
БердскОтсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов
10:59 05-02-2021
Отсутствует проект у полигона ТКО рядом с кладбищем Бердска и не проводится на 5 февраля 2021 года ее госэкспертиза, заявил директор ООО
БердскИмя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин 1
10:51 05-02-2021
Имя нового директора управления образования назвали в Бердске. Им станет Михаил Каркавин
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
10:50 05-02-2021
Лучшие сорта крупных мясистых и ранних томатов для Подмосковья, Сибири, Урала
БердскОтказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
10:45 05-02-2021
Отказались от несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционера. Почему, объяснил Леонид Волков
Похоронила 11 мужей "чёрная вдова" из России. Теперь пойдёт под суд
10:45 05-02-2021
Похоронила 11 мужей
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году 1
10:30 05-02-2021
Более 30 станций зарядки электромобилей заработает в Новосибирской области в 2021 году
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались 1
10:29 05-02-2021
Выпал из окна на коляску с младенцем житель России. Оба скончались
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 3
10:24 05-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года
10:20 05-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2021 года