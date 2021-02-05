Как провести период ретроградного Меркурия до 21 февраля 2021 года без потерь и неудач

Начиная с 30 января и до 21 февраля (включительно) 2021 года, Меркурий начнет двигаться в ретроградном положении.

В конце января 2021 года Меркурий начнет свое ретроградное движение, которое продлится почти до конца февраля

Астрологи выяснили, что с собой принесет ретроградный Меркурий, в каком знаке он пройде, и что принесет с собой. Они также подсказали людям, что можно и нельзя делать в этот период, чтобы они могли правильно спланировать график своих действий.

Когда будет ретроградный Меркурий в январе 2021, запрещенные действия в этот период

Начиная с 30 января и до 21 февраля (включительно) 2021 года, Меркурий начнет двигаться в ретроградном положении. При этом он будет располагаться в созвездии Водолея. Меркурий считается самой быстрой планетой Солнечной системы, его полный оборот вокруг Солнца составляет почти 88 дней. Во время своей ретроградности он «обгоняет» Землю, причем три или четыре раза за год.

Меркурий отвечает за коммуникации, торговлю, технику, технологии и общение. Поэтому в период его ретроградности эти сферы деятельности будут страдать больше всего. Конечно, это не означает что нужно сесть в темной комнате и ждать лучшего времени. Нет, важно просто соблюдать некоторые рекомендации специалистов, чтобы избежать серьезных проблем и конфликтов.

В период с 30 января по 21 февраля запрещается подписывать важные договоры, документы, заключать сделки и начинать новые дела (особенно связанные с бизнесом и торговлей). Не стоит в это время проводить также собеседования, рабочие встречи. В момент ретроградного Меркурия нежелательно покупать компьютерную технику, недвижимость и автомобили. Когда Меркурий двигается в обратном направлении, нежелательны также поездки, командировки, путешествия.

Для каких дел благоприятен ретроградный Меркурий

Несмотря на то, что во время ретроградности Меркурия запрещено заниматься многими привычными делами, астрологи выделили ряд занятий, которые принесут пользу человеку в это время. К примеру, позволительно заниматься самообучением и повышением квалификации. Неплохо также в этот период навести порядок на рабочем столе, довести до логического завершения ранее начатые проекты.

Однако специалисты отметили, что ставить окончательные точки в том или ином деле лучше все-таки через несколько дней после того, как завершится период ретроградности. Вот когда планета войдет в свое директное положение, тогда и можно будет начинать новые дела, подписывать документы и утверждать завершенные проекты.

Во время ретроградности Меркурия позволительно избавляться от старых, надоевших вещей и техники. Благоприятно в этот период налаживать утраченные связи, возвращаться к прошлому, мириться с родственниками. Многие люди во время обратного хода Меркурия пересматривают свою жизненную позицию, извлекают полезный опыт из совершенных ошибок, исправляют последние.

Бывают случаи, когда во время ретроградного Меркурия все же приходится заниматься бумажной волокитой, поскольку отложить ее или перенести нельзя. В таких случаях специалисты советуют быть очень внимательными и тщательно перепроверять каждый документ, поскольку риски совершить какую-то ошибку значительно увеличиваются.

Период ретроградного Меркурия — благоприятное время для медитации, занятий йогой, проведения психологической практики и самопознания. Неплохо также в этот момент провести генеральную уборку в доме, выбросить все сломанное и ненужное. Позволительно также наводить порядок в гардеробе, привести в порядок вещи, сортировать их и проанализировать.

Кому везет в ретроградный Меркурий

Как это не удивительно, но ретроградный Меркурий может принести множество положительных моментов некоторым людям. Счастливчиками этого периода, безусловно, выступают люди, рожденные во время ретроградности Меркурия. У таких личностей всегда имеются незавершенные дела, которые им легче выполнять, нежели начинать что-то новое.

Именинники этого периода достигают большого успеха в любом деле, когда Меркурий движется в обратном направлении. В остальное время они накапливают силы и энергию для новых свершений. Ретроградный Меркурий для этих людей – время невероятной удачи. В большинстве случаев Меркурий пускается в обратный ход три раза в год по 21-25 дней.

Источник: rsute.ru