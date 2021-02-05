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10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"

12:01 05.02.2021
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В нем вы найдете фотомарафон «Мой папа», лунный посевной календарь для садоводов, поздравления ко дню стоматолога.

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Дорогие читатели!

10 февраля 2021 - выходит первый выпуск газеты в новом году. В нем вы найдете фотомарафон «Мой папа», лунный посевной календарь для садоводов, поздравления ко дню медика.

Еще мы расскажем о том, кому и как правильно поставить прививку о коронавируса, нужно ли носить маску в мороз и почему закрыли детское инфекционное отделение больницы. Ну и, конечно, этот номер посвящен людям, которыми можно гордиться и восхищаться.

Приглашаем партнеров разместить рекламу в наших спецвыпусках. Тем самым вы получите дополнительную аудиторию и новых клиентов из числа наших читателей, а также окажете содействие редакции.

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