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Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку

20:20 05.02.2021 Фото: instagram.com/p/CKt34hgp6t4/?utm_source=ig_embed
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Клавдия — третий ребенок Орбакайте. Она родилась в браке певицы с нынешним супругом Михаилом Земцовым.

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Новый снимок певицы растрогал ее поклонников

Последний свежий снимок Кристины Орбакацте растрогал поклонников. На нем звездная мама предстала со своей дочуркой. На снимке 8-летняя девочка копирует позу своей мамы.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Мечтаем, мечтаем... - подписала фото Кристина Орбакайте.

Поклонники поспешили прокомментировать фото, написав о схожести мамы и дочки:

-Кристиночка, доча ваша прям копия вас;

-Маленькая копия Кристины;

-Две красавицы;

-Клава копия мамы, одно лицо.

Клавдия — третий ребенок певицы от брака с супругом Михаилом Земцовым. Также у Кристины есть двое взрослых сыновей: 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 29-летний Никита Пресняков от певца Владимира Преснякова-младшего.

дочь звездные дети комментарии певица фото Кристина Орбакайте Владимир Пресняков
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