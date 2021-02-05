Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку

Клавдия — третий ребенок Орбакайте. Она родилась в браке певицы с нынешним супругом Михаилом Земцовым.

Новый снимок певицы растрогал ее поклонников

Последний свежий снимок Кристины Орбакацте растрогал поклонников. На нем звездная мама предстала со своей дочуркой. На снимке 8-летняя девочка копирует позу своей мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Мечтаем, мечтаем... - подписала фото Кристина Орбакайте.

Поклонники поспешили прокомментировать фото, написав о схожести мамы и дочки:

-Кристиночка, доча ваша прям копия вас;

-Маленькая копия Кристины;

-Две красавицы;

-Клава копия мамы, одно лицо.

Клавдия — третий ребенок певицы от брака с супругом Михаилом Земцовым. Также у Кристины есть двое взрослых сыновей: 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 29-летний Никита Пресняков от певца Владимира Преснякова-младшего.