Кристина Орбакайте показала свою маленькую копию-дочку

Последний свежий снимок Кристины Орбакацте растрогал поклонников. На нем звездная мама предстала со своей дочуркой. На снимке 8-летняя девочка копирует позу своей мамы.
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Мечтаем, мечтаем... - подписала фото Кристина Орбакайте.
Поклонники поспешили прокомментировать фото, написав о схожести мамы и дочки:
-Кристиночка, доча ваша прям копия вас;
-Маленькая копия Кристины;
-Две красавицы;
-Клава копия мамы, одно лицо.
Клавдия — третий ребенок певицы от брака с супругом Михаилом Земцовым. Также у Кристины есть двое взрослых сыновей: 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 29-летний Никита Пресняков от певца Владимира Преснякова-младшего.