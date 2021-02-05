Как правильно загадать желание в зеркальную дату 21 февраля 2021 года

Нумерологи предупреждают, что там, где много двоек в дате, всегда есть опасность использования людей. Поэтому нужно быть осторожными 21 02 2021.

Астрологи и нумерологи отмечают в феврале 2 важные даты, когда можно добиться успеха в жизни

Астрологи и нумерологи отмечают в феврале несколько важных дат, когда можно добиться успеха в жизни. А все благодаря зеркальным датам 02 02 2021 и 21 02 2021 года. Эти периоды считаются самыми благоприятными для новых дел, получения прибыли, и много другого. В эту дату можно провести ритуал на заветное желание.

Какой смысл заложен в астрологической дате 21 февраля 2021 года

По мнению многих астрологов 21 февраля 2021 года (21 02 2021) считается началом самого благоприятного периода в настоящем году. Следующие 7 дней будет отмечаться рост позитивной энергетики. Поэтому многие дела, даже самые амбициозные, можно смело начинать. Астрологи советуют в этот день начинать двигаться к исполнению заветной мечты.

Кроме этого, удача наконец-то улыбнется многим людям, которые в последнее время пытались получить прибыль. В этот период стоит ждать хорошую прибыль из совершенно неожиданных мест. А на работе можно будет получить новые проекты с отличными перспективами. Также это благоприятное время для путешествий и обучения.

Нумерологи предупреждают, что там, где много двоек в дате, всегда есть опасность использования людей. Поэтому нужно быть осторожными 21 02 2021 (и 02 02 2021) года. Может наблюдаться попытки использовать одних для исполнения целей других людей.

Ритуал для исполнения желания в зеркальные даты февраля 2021 года

Зеркальные даты 2 и 21 февраля 2021 года идеальное время, когда можно загадать желание и быть услышанным Вселенной. Лучше заранее к этому моменту подготовиться. Для ритуала понадобиться 2 зеркала и свечи, небольшое блюдце, лист белой бумаги и ручка.

На бумаге нужно написать свое заветное желание, тщательно его продумав. Важно помнить, что не стоит просить чего-то плохо для другого человека. Только искренние и позитивные желания. Написать нужно коротко и понятно. Напротив друг друга поставить зеркала. Между зеркалами ставят зажженные свечи. В самом центре пометить блюдце. Поджигают бумагу с желанием и помещают ее на блюдце. Пока горит бумага нужно успеть произнести ритуальные слова:

«Проходя из зеркала к зеркалу, мои мысли превращаются в действие. Прошу услышать мое желание и исполнить его. Моя душа наполнена счастьем, а удача при мне остается. Прошу помочь мне удержать удачу. Огонь горит ярко, и счастье привлекает. Пусть будет связь крепкая и нерушимая. Пусть удержит удачу и счастье в моей жизни».

Этот ритуал считают одним из самых действенных для загадывания желания. Если провести в одну из зеркальных дат этот ритуал, то его сила достигнет пика.

Источник: rsute.ru