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Общество / Похороны

Почему человек тяжелеет после смерти?

12:20 05.02.2021 Фото: rsute.ru
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При остановке сердца кровь застывает. Центр тяжести провоцирует ее скопление в нижней части тела.

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Вес человека может меняться из-за механизмов разложения тела после наступления смерти

Легенда гласит, что умерший человек может стать легче на пару граммов, поскольку его тело покидает душа. Но на практике замечено явление противоположное. Усопший, наоборот, кажется тяжелее на несколько килограмм. Нет научных исследований, чтобы объяснить этот феномен, но вес человека может меняться из-за механизмов разложения тела после наступления смерти.

Расслабление мускулатуры

Как только у человека останавливается сердце, все в его организме прекращает функционировать. Мускулатура и связки расслабляются и поэтому человек может не только стать тяжелее, но и длиннее на несколько сантиметров. Все это влияет на смещение центра тяжести и при поднятии трупа возникает мнение, что он стал весить больше.

Подобный эффект наблюдается у человека, который просто спит. Расслабленная мускулатура не дает сигналов для поддержания равновесия.

Скапливание крови

При остановке сердца кровь застывает. Центр тяжести провоцирует ее скопление в нижней части тела. Например, если человек лежит, то кровь будет собираться в области таза, а если стоит — в ногах. Сама кровь занимает 8% от общей массы человека, поэтому и возникает иллюзия, что умерший набирает несколько лишних килограмм.

Замирание

Трупное окоченение — это результат, что организм уже не получает кислород. В клетках начинается повышаться кислотность из-за ферментов, что, в свою очередь, являются накоплением токсичных продуктов. Клетки разрушаются. Начинается процесс из печени, головного мозга и других внутренних органов. Они наполняются жидкостью, и естественно покойник становится тяжелее.

Источник: rsute.ru

почему становится тяжелее умерший человек
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