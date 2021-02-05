День памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 2021 года: В чем помогает святая и как стала известна

С Днем Ксении - 6 февраля 2021 года

Святая помогает исцелять болезни, обрести семейное благополучие и найти настоящую любовь.

Блаженная Ксения Петербургская считается покровительницей Северной столицы, но о ее уникальном подвиге юродства знают все православные. Она любима верующим за скромность, отречение от мирских благ и истинную веру в Бога.

Жизнь праведницы омрачила смерть мужа. После этой трагедии Ксения жертвует дом супруга одной из своих знакомых, облачается в его одежды, отзывается только на его имя. Святая сначала носила одежу успошего, а затем петербуржцы видели ее то в красной кофте и зелёной юбке, то в зелёной кофте и красной юбке, а на босых ногах носила рваные башмаки. Многие предлагали ей теплую одежду и обувь, но блаженная Ксения не соглашалась ничего брать.

Милостыню праведница не принимала, те копейки, которые были у нее, раздавала нищим. Целыми днями она бродила по улицам Петербурга, иногда заходила к знакомым, обедала у них и беседовала с ними. Долгое время было неизвестно, где она проводила ночи. Затем выяснилось, что она в любое время года и погоду проводила ночи в поле, где молилась до рассвета.

Также ночью блаженная Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича. Своим даром прозорливости она помогала людям в их жизненном устройстве и спасении души.

Ксения Петербургская прожила около 70 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, возле храма во имя иконы Смоленской Божией Матери, который она помогала строить. После смерти блаженную причислили к лику святых.

Православные просят у святой здоровья, семейного благополучия, счастья, исцеления. Девушки и женщины просят у Ксении настоящей любви и хорошего мужа, а также детей, если у пары не получается зачать ребенка.

Считается, что Ксения особенно милостива к вдовам, поскольку сама рано потеряла любимого мужчину. В то же время, избавляет праведница от «худого» мужа — молитвы помогут прогнать такого человека из жизни, и он больше не вернётся.

Источник: livekuban.ru