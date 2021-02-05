Лунный календарь посева рассады на выходные 5-7 февраля 2021 года

6 февраля луна убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных

Календарь огородника и садовода 5, 6, 7 февраля 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 5 февраля 2021 года

На дату 05.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 43%. Восход Луны в 02:13, а закат в 11:11.

Хронология лунных дней

23 лунный день c 00:44 04.02.2021 по 02:13 05.02.2021

24 лунный день c 02:13 05.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 5 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:

замачивание семян;

посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);

посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;

прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Возможно:

прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;



покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;закладка компоста;уборка на длительное хранение вершков;заготовка листьев лекарственных растений;заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур:

овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;



плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.

Не благоприятно в скорпионе:

пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;

обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;

выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;



выпечка.

24 лунный день (+)

5 февраля 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.

Рекомендуется в 24 лунный день:

посадка и посев растений;

обрезка, прививка и перепрививка деревьев;

подкормка и внесение удобрений;

благоустройство сада.

Не рекомендуется в 24 лунный день:

пикировка и прищипка.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

обрезка растений для замедления роста побегов;

обрезка усов земляники;

выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;

срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;

сбор урожая для длительного хранения;

заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;



допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

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Характеристики Луны на 6 февраля 2021 года

На дату 06.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 03:42, а закат в 11:35.

Хронология лунных дней

24 лунный день c 02:13 05.02.2021 по 03:42 06.02.2021

25 лунный день c 03:42 06.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 6 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:

посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;



посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;обработка от вредителей и болезней;уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;выкопка луковиц и клубней для хранения;срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;заготовление сена, а также лесоповал;заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;выпечка теста.

Возможно:

сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:

овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;

плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;

полевых: сахарная свекла;

комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;

газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:

полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

25 лунный день (±)

6 февраля 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.

Рекомендуется в 25 лунный день:

посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;

выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;

прополка, вспашка, рыхление;

органическая подкормка;

опрыскивание от вредителей и болезней;



сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;благоустройство сада.

Не рекомендуется в 25 лунный день:

обильный полив;

работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;

прищипывание и пикировка.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

обрезка растений для замедления роста побегов;

обрезка усов земляники;



выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;сбор урожая для длительного хранения;заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

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Характеристики Луны на 7 февраля 2021 года

На дату 07.02.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 05:08, а закат в 12:08.

Хронология лунных дней

25 лунный день c 03:42 06.02.2021 по 05:08 07.02.2021

26 лунный день c 05:08 07.02.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 7 февраля 2021

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:

посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;

посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;

посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;

посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;



посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;обработка от вредителей и болезней;уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;выкопка луковиц и клубней для хранения;срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;заготовление сена, а также лесоповал;заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;выпечка теста.

Возможно:

сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:

овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;

плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;



полевых: сахарная свекла;комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:

полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

26 лунный день (±)

7 февраля 2021 года в 12:00 — 26 лунный день. Пассивный день. В этот лунный день можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества. Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.

Рекомендуется в 26 лунный день:

обрезка, прививка и перепрививка кустарников и деревьев;

борьба с вредителями и болезнями;

уборка листьев и ботвы;

благоустройство сада.

Не рекомендуется в 26 лунный день:

обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

обрезка растений для замедления роста побегов;

обрезка усов земляники;



выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;сбор урожая для длительного хранения;заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: mirkosmosa.ru